اقتصاد مصر

كشفت الإدارة العامة للتقييم الجمركي بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك المصرية عن تثبيت سعر الدولار الجمركي لشهر يوليو المقبل.

ونشرت الإدارة قرار وزير المالية بسعر الدولار الجمركي عند 16.7703 للسلع المنصوص عليها بالكشوف المرفقة، في منشور للإدارة رقم 7 لسنة 2019.

وحدد المنشور أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنية المصري خلال شهر يوليو 2019 طبقا لقرار وزير المالية رقم 41 لسنة 2017 بتاريخ 15 فبراير2017

ووافق وزير المالية على تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيهاً بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع سواء التي تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018 أو يتم إخضاعها لبند المنتج الكامل وفقا للقاعدة 2/ أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق .