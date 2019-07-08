اقتصاد مصر

قالت مدير تسويق شركة غوغل بمصر، إن خدمات الشركة تُسهم في دعم الاقتصاد المصري بما يزيد على 5.2 مليارات جنيه سنوياً.

وأضافت سلمى محمد خلال مؤتمر، أقيم بالقاهرة أن إجمالي الفائض مقابل خدمات غوغل في مصر بلغ 131 مليار جنيه حتى الآن.

وأشارت إلى أن غوغل موجودة في مصر منذ أكثر من 10 سنوات، وتعزز تواجدها بشكل مستمر عبر ضخ استثمارات جديدة.

وأكدت مدير تسويق غوغل، أن الشركات التي تطرح منتجاتها عن طريق الإنترنت بمصر خلال الفترة الحالية تنمو 4 أضعاف عن الشركات الأخرى.

456 مليون جنيه أرباح «بايونيرز»

كشفت القوائم المالية المجمعة المدققة لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، للربع الأول من 2019 عن ارتفاع مجمل أرباح المجموعة بنسبة 31.3 في المئة إلى 862 مليون جنيه مقابل 656.3 مليون جنيه للفترة المقابلة، حيث بلغت إيرادات الشركة في الثلاثة أشهر الأولى من 2019 حوالي 2.5 مليار جنيه بنمو قدره 36.6 في المئة.

وارتفعت أرباح النشاط إلى 705 ملايين جنيه مقابل 533 مليون جنيه ليقفز صافي الربح المجمع للمجموعة (قبل خصم حقوق الأقلية) إلى 456.8 مليون جنيه مقابل 371.7 مليون جنيه في الفترة المقابلة من عام 2018 بنمو بلغ 23 في المئة.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية أن أصول المجموعة ارتفعت في نهاية مارس 2019 إلى 25.65 مليار جنيه مقابل 25.2 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2018، وبلغ إجمالي حقوق الملكية في 31/3/2019 حوالي 11.7 مليار جنيه مقابل 11.4 مليار جنيه في 31/12/2018 .