اقتصاد مصر

كشفت رئيس مجلس إدارة التجاري وفا بنك مصر، هلا صقر عن التقدم للبنك المركزي المصري للحصول على رخصة خدمة الموبايل بانيكينغ.

وأوضحت «صقر», أن التجاري وفا بنك مصر تقدم أيضا للمركزي بطلب للحصول على ترخيص إطلاق خدمة الإنترنت بانيكينغ. وأشارت إلى عزم التجاري وفا بنك مصر التوسع في تقديم الخدمات التكنولوجية والرقمية بما يعزز أهدافه لتحقيق الشمول المالي بمصر.

وكانت مجموعة التجاري وفا بنك مصر، أعلنت عن انضمام هشام السفا كعضو منتدب للتجاري وفا بنك مصر.

وكان رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية، قال إن مجموعة التجاري وفا بنك في المغرب تمتلك عده أذرع استثمارية متخصصة في التمويل الصغير والتأمين وبنوك الاستثمار والتأجير التمويلي والسمسرة.

وأكد تامر يسري راغب، أن البنك يستهدف أن يكون وحدة مصرفية شاملة، يقدم جميع الخدمات المالية المصرفية المتكاملة بمصر.