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اختيار الأسود كلون أساسي في ديكورات أي جزء من المنزل قرار جريء وصعب أحياناً فهو لون قوي جدًا وداكن جدًا.. إلا أن هذه الاختيار الصعب قد يؤدي لنتائج غاية في الأناقة والروعة إذا تم استخدامه واختيار الألوان المكملة له بالشكل الصحيح. والمطابخ السوداء موضة ظهرت أخيراً في العديد من المنازل الفخمة والعصرية لتضفي المزيد من التميز والأناقة على تصميم المنزل.. فلماذا لا تفكرين في الأسود عند تصميم مطبخك الجديد؟

إذا كنت تخافين من التأثير الداكن للأسود شاهدي معنا هذه الصور لمطابخ رائعة بالفعل تعتمد على الأسود في ديكوراتها لتتخلصي من خوفك واكتشفي جمال وأناقة هذا اللون القوي.

تجتمع الأناقة والعصرية في تصميم هذا المطبخ المبتكر والذي يستخدم الأرفف المفتوحة ومحتوياتها كجزء أساسي من ديكور المطبخ. وتكتمل الصورة الأنيقة باختيار اللون الأسود الغالب على المطبخ مع لون الخشب الطبيعي والأبيض في وحدة التخزين السفلية لإضفاء لمسة من الإشراق.

ديكور الحائط المنقوش في الجزء المفتوح من المطبخ يضفي عليه لمسة فنية متميزة. وتتناسب بساطة النقوش مع الستايل المودرن لتصميم المطبخ.

الحائط الأبيض يمثل خلفية ممتازة للمطابخ السوداء فهو يكسر من الإحساس الداكن الذي يسببه الأسود كما يبرز جمال تصميم الوحدات بشكل أوضح.

الأسود اللامع والذي يعكس ما حوله مثل المرايا الداكنة يضفي على المطبخ مظهراً عصرياً جدًا يتميز بالنعومة والفخامة أيضًا. إضافة لمسة لونية قوية على المطبخ الأسود يعطيه مظهر فني وشبابي جرئ ويمكنك تحقيق ذلك من خلال تلوين بعض الوحدات أو دهان أحد الحوائط بلون مشرق وقوي كما ترين في هذه الصور.

اللون الأسود يضفي على هذا المطبخ مزيدًا من الأناقة ويجعله يبدو متميزًا جدًا على الرغم من بساطة تصميم الوحدات.

المطابخ الكلاسيكية أيضًا تبدو رائعة باللون الأسود، فهو يزيد من أناقتها وفخامة تصميماتها خاصة عند استخدام الزجاج في أبواب وحدات التخزين وإضافة بعض الزخارف الهندسية البسيطة والتي تظهر بشكل مميز جدًا مع الأسود.

