مرأة

في فصل الصيف تتعرض فروة الرأس للرطوبة والحرارة المضرة بالخصل والشعيرات.

مع ما تعانيه من الجفاف والترسبات التي تؤدي الى إضعاف الخصل وجعله عرضة للجفاف بدءًا من فروة الرأس وصولاً الى الخصل والأطراف. لذا، لا بد أن أن تواكبي مع أنوثة الخطوات الصحيحة للعناية بالشعر الضعيف بشكل يومي كي تحافظي على إطلالة مشرقة.

ضرورة قص اطراف الشعر

العناية بالشعر الضعيف تبدأ بقص الاطراف بشكل منتظم خصوصاً في الصيف. ذلك للسماح للخصل ان تتغذى، لا تهملي هذه الخطوة لان الحل الوحيد يكمن في قص الاطراف وحمايتها من الجفاف.

غسل الشعر بالماء الفاتر

لابد من الاستحمام بالماء الفاتر. فلا تستخدمي الماء الدافىء حتى لا تصبح المسام ضيقة وبالتالي تبدو عرضة لاضعاف الشعر، كل ما عليك فعله بشكل يومي هو فرك الشعر بطرف أصابعك، والاهم قومي بتشطيفه من فروة الرأس وصولاً الى الاطراف حتى يتم تنظيف الشعيرات جيداً من دون تعريضها للتقصف.

خطوات تنشيف الشعر

ومن أهم خطوات العناية بالشعر الضعيف هو الحرص على تنشيفه بشكل كامل كي تسمحي لشعيرات فروة الرأس ان تتنفس وتصبح قادرة على محاربة العوامل المضرة بنموها خصوصاً أنها عرضة للجفاف في هذا الموسم.

كريمات مرطبة مرة أسبوعياً

كما من الضروري استخدام الكريمات والماسكات المرطبة مرة في الاسبوع والسماح للمكونات بالتغلغل داخل الشعر كي تعتني بالشعر الضعيف وتستفيد الشعيرات من الكريم الخاص وفقاً لطبيعة شعرك.

زيوت ليلية للشعر الخفيف

وفي حال أردت التخلّص من أطراف شعرك المقصفة والضعيفة، طبّقي الزيوت على شعرك واتركيها حوالى الساعة لتعزيز تماسك خصلات الشعر، ومساعدتها على مقاومة عوامل التكسّر، واستعادة الرطوبة اللازمة التي تحمي من جفاف على الاطراف.

