مرأة

نحن نمارس الرياضة للحصول علي جسد ممشوق ليس به ترهلات، ولتنشيط الدورة الدموية بالجسم أيضًا، كما أن الرياضة تخلص الجسم من السموم.

أيا كان المكان الذي تمارسين فيه الرياضة، سواء في المنزل أو النادي، المهم أننا قبل التمارين بوقت كافٍ، لابد من الحصول علي وجبة خفيفة تساعد على النشاط، وعدم الشعور بدوار (دوخة)، وشرب الماء حتى لانشعر بالعطش، وحتى نسعد بأداء التمارين.

ولكن المشكلة تكمن فيما نتناوله بعد التمارين الرياضية من وجبات غذائية، قد تتسبب في إهدار ما بذلناه من جهد خلال التمارين، وبالتالي تحرمك من إنقاص وزنك. لذا سنتعرف سويًا على بعض من هذه الأطعمة الضارة، والتي تضيع مجهود التمارين دون الحصول على الفائدة المرجوة.

المقرمشات والأطعمة المملحة

تشعرين بحاجتك لأي طعام مملح لكي تتناوليه بعد التمرين، لأن الجسم قد فقد الماء عن طريق العرق الغزير أثناء التمارين الرياضية. وكذلك الأملاح المعدنية ومنها البوتاسيوم. تلجأين إلى الأطعمة والوجبات السريعة المملحة، كحل سريع. وهي أيضًا مليئة بالدهون والنشويات. إنكِ بذلك لن تحققي الهدف من الرياضة .

الخضراوات النيئة

تناول الخضر نيئة أو مطهوة بالبخار يُنصح به كغذاء مفيد للصحة، لكنها لاتستطيع تعويض جسمك عن الفيتامينات والأملاح المعدنية التي يحتاجها جسمك بعد التمارين، لذا لا تتناوليها وحدها في وجبتك بعد التمرين، ولكن اجعليها جزءًا من وجبتك.

الأطعمة الدسمة

ممنوع منعًا باتًا تناول الأطعمة الدسمة مهما كانت الأسباب، مثل الوجبات السريعة ،الأطعمة المقلية والغنية بالزيوت أوالزبدة، حيث إن معظم النساء يعتقدن أن بإمكانهن حرق هذه الأطعمة بسهولة. وبالتالي يهددك ذلك بالتعرض للإصابة بأمراض القلب، امتنعي تمامًا عن تناول أطعمة دسمة بعد التمارين.

قطع الحلويات والشوكولاتة

الحلوى والشوكولاتة من الأطعمة السريعة التي تمدنا بالطاقة والسكريات اللازمة لحالة الجوع، التي نكون عليها بعد التمارين. لكن هذه الأطعمة يُنصح بها قبل التمارين لإمدادنا بالطاقة، وليس بعد التمارين.

