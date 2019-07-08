مال وأعمال

كشفت احصائية صادرة عن ديوان الخدمة المدنية بأن إجمالي عدد المسجلين للحصول على وظيفة خلال 21 عاماً من 1999 إلى 2019 قد بلغ 240667 مواطناً ومواطنة، فيما تم ترشيح معينين أو جارٍ تعيينهم بعدد 236085 خلال نفس المدة.

وأفاد الديوان في رد على سؤال برلماني أن مجموع باقي المسجلين قد بلغ 4582 مواطناً، موضحاً إلى هناك زيادة في أعداد المسجلين في السنوات الأخيرة عن المسجلين في السنوات الأولى، مشيراً إلى أن عدد المسجلين في 2018 زاد عن عدد المسجلين في 2008 بواقع 14296 بنسبة 144.3 في المئة وأن أغلب باقي المسجلين هم من سجلوا في عام 2018 ونسبتهم 97.6 في المئة عن بقية المسجلين.

وأوضح أن صافي المسجلين بلغ 41771 خلال تلك الفترات المذكورة أعلاه وتم حذفهم من النظام بسبب العمل في القطاع الخاص أو في جهات خارج النظام وفقدوا شرط التسجيل.

وأشار الديوان إلى أنه توجد فترة توظيف حالية بدأت في 14 يونيو 2016 وسوف تنتهي في 28 يونيو لم تدرج بالجدول لعدم استكمال بياناتها.

ولفت الديوان أن إجمالي الرافضين للوظيفة من المسجلين بلغ 10 أفراد في 2016 و43 في 2017 و172 في 2018 و124 حتى نهاية النصف الأول من 2019، ليصبح المجموع 349 مسجلاً رفضوا الوظائف التي تم ترشيحهم لها.

وأوضح الديوان أنه توجد لجنة مشكلة بقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رقم 7 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة عليا لموائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل وفقاً لخطة التنمية وشكلت برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية نائباً للرئيس وعضوية ممثلين من وزارة التربية، المالية، التعليم العالي، ديوان الخدمة المدنية، الهيئة العامة للقوى العاملة، جامعة الكويت، معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وأشار إلى أن اللجنة تتولى المهام التالية: دراسة الآليات الفعالة لربط مخرجات البحث العلمي بالأولويات التنموية، اقتراح الأساليب الفعالة لمواكبة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل الحكومي والخاص، قياس الأثر التدريبي في الانتاجية في مجالات العمل المختلفة، دراسة موائمة الاحتياجات التدريبية اللازمة للمهارات المطلوبة لتوجيه القوى العاملة مع الخطة التدريبية الموضوعة لتطوير القدرات البشرية باتجاه تحقيق رؤية الدولة.

