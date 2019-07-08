مال وأعمال

شهدت منصة (تداولات نظام خارج المنصة) المعروفة اختصارا بـ (أو.تي. سي) خلال جلسات الأسبوع المنتهي الخميس الماضي انخفاضا في قيمة التداولات إذ تم تداول 5?5 ملايين سهم بقيمة 159?16 ألف دينار تمت عبر 45 صفقة.

وقالت شركة (الموازي دوت كوم) في تقرير لها أمس إن شاشة الصفقات الفورية سجلت أداء سلبيا إذ بلغ حجم التداولات 1?3 مليون سهم بقيمة 40?3 ألف دينار (نحو 137 ألف دولار) تمت عبر 30 صفقة.

وأضافت الشركة أن الصفقات الخاصة سجلت أداء سلبيا إذ بلغت التداولات 4?2 ملايين سهم بقيمة بلغت 118?8 ألف دينار (نحو 404 آلاف دولار) تمت عبر 15 صفقة.

