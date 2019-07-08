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مال وأعمال

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العقيل: 6927 مواطنة لا يُمنحن مساعدات اجتماعية

علي حامد
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الإثنين 08 يوليه 2019

قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل إن عدد المواطنات الكويتيات اللاتي لا يمنحن مساعدات اجتماعية ولا يملكن مصدر دخل ثابت ممن تتراوح أعمارهن بين 50 و55 سنة بلغ 6927 مواطنة.
وأشارت العقيل في ردها على سؤال برلماني حول عدد المواطنات الكويتيات من ربات البيوت غير العاملات وغير المتقاعدات ممن بلغن سن الخمسين وحتى الخامسة والخمسين، إلى أن إجمالي عدد المواطنات بين سن 50 و55 سنة بلغ 36.128 ألف مواطنة، يتقاضى 2279 منهن مساعدات اجتماعية، فيما يصل عدد المتقاعدات 13189 مواطنة، لافتة أن عدد الأرامل اللائي يتسلمن المعاش التقاعدي للزوج المتوفى قد بلغ 1040 مواطنة.
وأوضحت الوزيرة أن إجمالي المواطنات الكويتيات من ربات البيوت غير العاملات وغير المتقاعدات ممن بلغت أعمارهن بين 50 إلى 55 عاماً قد بلغ 10246 مواطنة.
ولفتت إلى أن جميع الأرقام الواردة بالإحصائية قد تم التزود بها من قبل هيئة المعلومات المدنية وديوان الخدمة المدنية وهيئة القوى العاملة ووزارة الشؤون ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأفادت أن الاحصائية لا تشمل المواطنات اللائي يتحصلن على دخل من الرخص التجارية الخاصة بهن أو من مردود عقاراتهن حيث لا توجد مثل تلك البيانات.


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