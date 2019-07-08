مال وأعمال

استهلت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع قياسي في مؤشر العام بـ 55?8 نقطة ليبلغ مستوى 6006?2 نقاط بنسبة ارتفاع قدرها 0?94 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر العام 176?2 مليون سهم عبر 7235 صفقة نقدية بقيمة 46?14 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 8?22 نقاط ليبلغ 4791?9 نقطة بنسبة 0?17 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 86 مليون سهم تمت عبر 3327 صفقة نقدية قيمتها 9?2 ملايين دينار. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 78?8 نقطة ليصل إلى 6623?13 نقطة بنسبة 1?2 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 90?19 مليون سهم تمت عبر 3908 صفقات بقيمة 36?8 مليون دينار.

