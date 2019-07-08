مال وأعمال

أعلن بنك «بوبيان» إطلاقه المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المصمم خصيصاً لموظفي إدارة المبيعات المباشرة من مختلف الدرجات الوظيفية وذلك بالتعاون مع إحدى المؤسسات التدريبية الرائدة والمتخصصة في هذا المجال، وذلك في إطار حرص إدارة البنك على الارتقاء بمستوى مهارات موظفيه ودعم الابتكار والابداع لديهم ما ينعكس إيجاباً في تقديم خدمة عالية المستوى لعملاء بنك بوبيان . وصرح مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحماد «نؤمن في بنك بوبيان بأهمية الموارد البشرية كما لا نألو جهداً في سبيل توفير أفضل البرامج التدريبية لهم انطلاقاً من أحد قيم البنك الرئيسة وهي «الاهتمام بالموظفين» كما نعمل على تبني ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية تماشياً مع توجهات البنك وحرصه على الابتكار والإبداع، ما ينعكس إيجاباً على خدمة العملاء».

وعن البرنامج أوضح الحماد انه تم تصميمه وتنفيذه خصيصاً لموظفي إدارة المبيعات المباشرة في بنك بوبيان علي مختلف الدرجات الوظيفية للارتقاء بمهاراتهم وايجاد منهجية ثابتة فى تقديم الخدمة لعملاء بوبيان ويحتوي على الربط بين النظريات العلمية والممارسة والتطبيق في مجال التسويق والمبيعات، وربط التقدم في الدراسة مع التقدم المهني والوظيفي، وبناء لغة موحدة لجميع اعضاء الفريق. وأضاف ان البنك في السنوات الأخيرة كان له السبق على مستوى البنوك المحلية والقطاع الخاص في تنفيذ العديد من المبادرات المهمة في سبيل تنمية وتطوير موظفيه واتاحة الفرصة امامهم لصقل مهاراتهم وتأهيلهم خلال برامج تدريبية ذات طبيعة خاصة تجمع بين تحصيل المعلومات والممارسة الحقيقية للعمل المصرفي وهو ما أسهم في خلق المزيد من الولاء بين الموظفين للمؤسسة التى ينتمون اليها.

ويعتمد البرنامج نهجاً فريداً في تقديم دورات متخصصة ابتداء من اعضاء الفريق ثم رؤساء الفرق وصولا الى المديرين وايضاً إعداد المدربين من المديرين المميزين، كما يتناول البرنامج العديد من الموضوعات الجديدة.

ويحتوي البرنامج على عدة مراحل متتابعة ويشكل رحلة تعلم للمشاركين، ويعتمد نهجاً فريداً في تقديم دورات تدريبية متخصصة في هذا المجال، وسيتم التدريب بطريقة منهجية عملية من أجل ضمان التطبيق الصحيح.

ونوه الحماد الى ان البرنامج يهدف أولا وآخراً إلى تطوير الكوادر الكويتية من موظفي البنك والاعتماد على دعم الكفاءات الوطنية، وذلك بناء على أحدث التطورات في ميدان التسويق والمبيعات للخدمات البنكية لوضع حلول يمكن تكييفها حسب احتياجات عملاء بوبيان.

