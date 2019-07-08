مال وأعمال

قام البنك التجاري الكويتي بتكريم فريق العمل التطوعي «الأيادي الخضراء البيئي» وذلك لمشاركتهم فريق قطاع التواصل المؤسسي خلال شهر رمضان الفضيل في توزيع وجبات السحور على عمال البناء والتنظيف، وذلك بحضور رئيس الجهاز التنفيذي- إلهام محفوظ، ونائب المدير العام قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع .

وقد جاء هذا التكريم إيماناً من البنك بأهمية العمل التطوعي الإنساني كرافد مهم ضمن روافد المسؤولية الاجتماعية الشاملة التي يتبناها البنك وتجلت بوضوح من خلال برنامجه الرمضاني لعام 2019 الذي جاء حافلاً بالفعاليات والأنشطة التطوعية والمجتمعية المتنوعة. وفي هذا السياق، أعربت إلهام محفوظ عن شكرها وامتنانها لفريق الأيادي الخضراء البيئي لمشاركته الفعالة وروح التعاون التي أبداها الفريق التطوعي والتي انعكست على نجاح البرنامج الاجتماعي للبنك خلال شهر رمضان الكريم. وتابعت محفوظ مبينة أهمية العمل التطوعي الإنساني الذي يسهم في تعزيز التماسك في المجتمع فضلا عن تعزيز روح التكافل والتضامن الاجتماعي.

وبدورها أشارت أماني الورع إلى أن البنك التجاري يركز على التفاعل مع المناسبات ذات الطابع الاجتماعي، بالمساهمة في التوعية، وتعزيز مفاهيم التطوع والعمل الخيري.

من جانبها، أثنت رئيسة فريق الأيادي الخضراء البيئي التطوعي - سامية السعيدان على الدور الذي يقوم به البنك التجاري في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، والذي جعله في طليعة المؤسسات الوطنية التي تسهم في ترسيخ مفهوم جديد للمسؤولية الاجتماعية والعمل الاجتماعي المشترك، متمنية للبنك المزيد من التوفيق والنجاح.

