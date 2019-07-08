مال وأعمال

أطلق البنك الأهلي المتحد حملته الترويجية الجديدة مع برنامج اللالئ عند استخدام بطاقات الاهلي المتحد الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق ، اعتبارا من الثامن من يوليو الحالي حتى التاسع من سبتمبر بمناسبة موسم الصيف، حيث تمكن عملاء البنك من الحصول على جوائز تصل لغاية 500،000 نقطة مع برنامج مكافآت اللالئ، والتي يمكنهم استبدالها بتذاكر سفر مع طيران الكويتية، الخليج او القطرية .

وتقدم الحملة ست جوائز يتم الإعلان عنها خلال سحبين فى كل سحب يتم تقديم ثلاث جوائز وتقدر الجائزة الأولى بـ 500،000 نقطة والجائزة الثانية 250،000 نقطة والجائزة الثالثة 150،000 نقطة وسوف يقام السحب الأول فى 20 أغسطس 2019 ويقام السحب الثاني فى 12 سبتمبر2019 تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وخلال فترة الحملة، سيتمكن العملاء من دخول السحب عند إنفاق مبلغ 100 دينار قبل موعد السحب ، ويحصل العميل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير يتم إنفاقها محلياً باستخدام بطاقاتهم الائتمانية أو بطاقات الدفع المسبق، وثلاث فرص لدخول السحب مقابل كل 10 دنانير يتم إنفاقها خارج الكويت عن طريق استخدام بطاقات السحب الآلي وكلما زاد مبلغ الإنفاق تزيد فرص الفوز .

وبهذه المناسبة أفاد رانجان سن مدير عام الخدمات المصفية للأفراد بالبنك الأهلي فى بيان صحافي: أن البنك يولي أهمية خاصة لعملائه من حملة البطاقات الائتمانية المتنوعة، ويحرص دائمًا على مكافأتهم، عبر منحهم العديد من الجوائز القيمة، من خلال الحملات الترويجية الجذابة التي يطرحها البنك.

وأضاف سن: تقديرا لعملائنا الكرام، فإننا سنواصل تقديم المزيد من العروض الجذابة لهم، ونسعى دائما لابتكار طرق جديدة وشيقة لجعل التسوق أكثر امتاعا وأرباحاً لحاملي بطاقات المتحد الائتمانية أو السحب الالي.

