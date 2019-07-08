مال وأعمال

باريس - «كونا»: أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير انه لا يرغب بخلافة كريستين لاغارد في رئاسة صندوق النقد الدولي.وقال لومير في تصريحات صحافية انه يتعين على وزراء مالية أوروبا التوصل الى اتفاق بشأن أفضل شخصية لخلافة لاغارد.

واضاف ان وزراء مالية أوروبا سيناقشون الأمر خلال اجتماع في بروكسل المقبل معربا عن الامل في التوافق على أفضل مرشح أوروبي.

واشار الى ان فرنسا لم تتخذ بعد اي قرار، مؤكدا انه أبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه ليس مرشحا لهذا المنصب.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اعلنت قرارها التخلي عن مهامها مؤقتا بسبب ترشيحها لرئاسة البنك المركزي الاوروبي.ورشح زعماء الاتحاد الأوروبي لاغارد لتحل مكان ماريو دراغي في المنصب ما أثار تساؤلات عمن سيحل مكانها في صندوق النقد.

