مال وأعمال

أعلنت شركة أدكورب المحدودة «أدكورب» عن إبرام اتفاقية شراكة جديدة مع شركة ساندز كابيتال مانغمنت «ساندز كابيتال»، الشركة المستقلة الرائدة لإدارة الاستثمار وتتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرّاً لها. وسيتعاون الطرفان في إطار الاتفاقية لتقديم محافظ وصناديق مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وستتولى «ساندز كابيتال» دور مستشار المنتجات الحصرية المقدمة لعملاء شركة «أدكورب».

وسيلبي هذا التعاون بين الجانبين الطلب المتنامي على المنتجات المالية والحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواءً في المنطقة أو خارجها. وقد قدّرت أبحاث وكالة «تومسون رويترز» في وقت سابق بأن نمو الصناديق الإسلامية عالمياً يقترب من الوصول إلى ثلاثة أضعاف في الحجم، وذلك من قيمة إجمالية تبلغ 110 مليارات دولار في عام 2017 ليصل إلى نحو 325 مليار دولار بحلول عام 2023، وذلك في إطار النمو المتواصل للأصول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمجمل، ومن المرتقب أن تلعب دول مجلس التعاون الخليجي دوراً رئيساً في دفع عجلة هذا النمو. وبالنظر إلى أركان النمو الجذابة هذه، فإن الشراكة بين «أدكورب» وشركة «ساندز كابيتال» ستمكّن عملاء الأولى من الاستفادة من إمكانات «ساندز كابيتال» العالمية في إدارة الاستثمار وإرثها الراسخ من الأداء الاستثنائي.

وقال، محمد الخاجة الرئيس التنفيذي لشركة «أدكورب»: «يسعدنا الإعلان عن أحدث خطواتنا ضمن خطط «أدكورب» لتقديم منتجات مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتجمع هذه الاتفاقية الطموحة بين قدرة «أدكورب» الكبيرة على الوصول إلى سوق إدارة الأصول الإسلامية المتنامي عبر مقرها في سوق أبوظبي العالمي، مع سجل «ساندز كابيتال» الناجح في تحقيق عائدات مجزية. وسنتمكن معاً من إرساء إمكانات وقدرات رفيعة لتقديم منتجات ومحافظ تلبي الطلب المتنامي على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في شتى أرجاء العالم». ومن جانبه، أشار فرانك ساندز، الرئيس التنفيذي للاستثمار والرئيس التنفيذي لشركة «ساندز كابيتال»: «يسعدنا إبرام هذه الشراكة مع شركة «أدكورب» في إطار استراتيجيات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف التكامل مع قوّة العلامة التجارية لشركة «أدكورب» وتعزيز حضورها الإقليمي بتركيزنا المتواصل على أبحاث الاستثمار في ميادين عمل رائدة وآخذة في النمو».

