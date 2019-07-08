مال وأعمال

جددت شركة وربة للتأمين استحقاقها لشهادة الجودة الإدارية الدولية (ISO 9001:2015)، لالتزامها بأعلى معايير الجودة الإدارية في العالم وفقاً لأحدث المواصفات المعتمدة من هيئة التقييس العالمية بسويسرا (ISO)، والتي تقوم بقياس مدى جودة وفاعلية الالتزام بالسياسات والإجراءات المطبقة بالهيئات والمؤسسات على مستوى العالم، وفقاً للنهج القائم على المخاطر بحسب آخر مواصفة صدرت من الهيئة في عام 2015، والتي تؤكد جودة الخدمات التأمينية ونزاهة التعاملات التي تقدمها شركة وربة للتأمين لعملائها وشركاء النجاح على مدار 42 عاماً من العطاء المستمر.

ويأتي هذا الإنجاز المتجدد تكليلاً للمساعي الدؤوبة لشركة وربة للتأمين، التي حرصت على تجديد الشهادة الدولية للجودة الإدارية على مدار 11 عاماً متتالية، بدأتها في عام 2008 بالحصول على الشهادة وفقاً للمواصفة (ISO 9001:2008) وفقاً للنهج القائم على العمليات، وحتى الحصول على الشهادة وفقاً للمواصفة (ISO 9001:2015)، وحرص الشركة على الالتزام بما ورد بالمواصفة، لتعكس الإصرار على استمرارية الالتزام في العمل وفقاً لأعلى معايير الجودة الإدارية التي يتم بها إدارة الشركة وتقديم خدماتها.

ويعد هذا الإنجاز من ثمار الجهود المتواصلة لمجلس إدارة الشركة، حيث يأتي الاهتمام بجودة الأعمال والخدمات المقدمة على رأس الاستراتيجيات الذي ينتهجها مجلس الإدارة ويتابع تنفيذها عن كثب، ويؤكد على ذلك باستمرار من خلال التعليمات والتوجيهات للإدارة التنفيذية بالشركة.

متحدثاً عن هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لشركة وربة للتأمين، أنور السابج: إن هذا الإنجاز المستمر هو شهادة على التزام شركتنا وربة للتأمين بالحفاظ على أعلى مستويات الجودة في إدارة وتسيير الأعمال وتطبيق البرامج الحديثة لتحسين العمليات التشغيلية والخدمات التأمينية، وسعيها الدائم للتميز والرقي والإدارة الرائدة على أحدث الأسس وأفضل الممارسات والمواصفات الدولية. وأضاف: نعتز في وربة للتأمين بهذه الشهادة لما تعكسه من جهود ومثابرة وعطاء من جميع العاملين في شركتنا، والتعاون القائم والمستمر بين جميع الفرق والدعم المحوري من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك لتحقيق هدفاً مشترك وهو التقدّم والنجاح وتوفير أفضل منتجات تأمينية لعملائنا.

وتحت شعار رؤية وربة 2021، تواصل الشركة العمل على تطبيق وتحقيق الأهداف الاسترتيجية لرؤيتها، والتي تهدف إلى إحداث طفرة نوعية في جميع قطاعات العمل بها لتلبية أهدافها طويلة المدى وتعزيز دورها الريادي والتاريخي في سوق التأمين بدولة الكويت، ومن خلال الاستعانة بأحدث التقنيات العالمية فقامت بتفعيل الأدوات اللازمة لتوفير الحماية لقواعد أعمالها وبيانتها من أي هجمات سيبرانية تهدف للإضرار أو المساس بها، وذلك من خلال إدارة أمن المعلومات بالشركة، وقد حصلت الشركة على شهادة جودة أمن المعلومات (ISO 27001:2013) لتؤكد ريادتها وحرصها على حماية قواعد بيانتها وبيانات عملائها، ولتكون إضافة مميزة لمنظومة العمل في شركة وربة للتأمين.

وتواصل الشركة توجهها الاستراتيجي نحو تطوير وتحديث قطاع تقنية المعلومات لمختلف القطاعات لتحقيق الكفاءة والفعالية في إنجاز الأعمال وتعزيز جودة خدمة العملاء، باحترافية وخبرة تمتد لأكثر من أربع عقود من النزاهة والأمانة، كما تواصل وربة للتأمين في توفير أعلى مستوى من الخدمة لعملائها، إلى جانب تقديم مجموعة متنوعة من خدمات التأمين بشكل يتناسب مع الشرائح المختلفة التي تخدمها الشركة، معاهدين شركائنا وعملائنا الكرام على المضي قدماً في الحفاظ على المستوى المتميز للشركة.

