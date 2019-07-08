مال وأعمال

يستمر قسم إدارة الثروات في بيت التمويل الكويتي-البحرين «بيتك-البحرين» بزيادة مجموعة منتجاته وخدماته المقدمة إلى الأفراد ذوي الملاءة المالية لدى البنك وذلك تماشيًا مع استراتيجيته لتزويد العملاء بحلول وخدمات مبتكرة في إدارة الثروات

وقال المدير التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في «بيتك- البحرين» عبدالرزاق جواهري ان قسم إدارة الثروات لدى البنك يقدم أيضًا مجموعة من الصكوك للمستثمرين، ما يتيح لهم الفرصة للحصول على دخل ثابت متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وسيسمح ذلك للمستثمرين بتنويع محفظتهم وتحقيق دخل متواصل في نفس الوقت. ويتم تعزيز ذلك بشكل أكبر من خلال إطلاق نظام تمويل الهامش الذي يرفع عوائد المستثمرين بشكل كبير. ويمكن للمستثمرين الآن تمويل استثماراتهم في الصكوك السيادية القابلة للتسييل التي تمكنهم من زيادة عائداتهم. وأعلن قسم إدارة الثروات لدى «بيتك-البحرين» أخيراً عن طرح منتجات تمويل لومبارد. وتمكن هذه المنتجات المستثمرين ذوي الملاءة المالية من الحصول على سيولة قصيرة الأجل مقابل استثماراتهم الحالية دون الحاجة إلى تصفية محافظهم الاستثمارية. وبإمكان العملاء الحصول على تمويلات بضمان ودائعهم أو محفظة الصكوك بمعدلات تمويل تنافسية مع شروط سداد مريحة. وهذا من شأنه أن يوفر للعملاء سيولة نقدية عند الحاجة دون الاضطرار لتصفية أو تسييل ودائعهم أو محافظهم الاستثمارية. وأضاف جواهري: «سعينا جاهدين منذ انطلاق قسم إدارة الثروات بالبنك منذ أكثر من 3 سنوات لتزويد عملائنا بخدمات متميزة عالمية المستوى. وقد أثبتنا وحققنا نجاحًا واضحًا في دعم عملائنا من خلال تزويدهم بأحدث الخدمات المصرفية وتمكينهم من تحقيق أهدافهم المالية. ويأتي تقديم تمويل الهامش للصكوك وتمويل لومبارد كجزء من مجموعة من المنتجات والخدمات المرنة التي عمل على تطويرها «بيتك-البحرين» لتتناسب مع مختلف الاحتياجات والمتطلبات الاستثمارية لعملائنا». من جانبه، قال راشد الخان، رئيس قسم إدارة الثروات: «إن تمويل لومبارد هو خدمة مقدمة لتلبية حاجة الأسواق، يقدمها مدراء الثروات على المستوى العالمي. ويمكن لعملائنا الآن الحصول على تسهيلات قصيرة الأجل دون التأثير على هيكلة اصولهم واستراتيجيتهم للاستثمار على المدى الطويل، وبالإضافة إلى الحصول على السيولة مع الاستمرار في الاستفادة من ارتفاع القيمة الرأسمالية لاستثماراتهم والتدفقات النقدية لأوراقهم المالية. نحاول باستمرار تلبية احتياجات المستثمرين وتحقيق توقعاتهم ومتطلباتهم مع الحفاظ على مستوى ممتاز في خدمة العملاء». واضاف الخان أن البنك ملتزم أيضًا بدوره الرائد في التنمية والنهوض بقطاع التمويل الإسلامي المحلي من خلال إطلاق مجموعة من المنتجات والخدمات المتخصصة، والتي تشمل العروض المقدمة من إدارة الثروات لدى «بيتك-البحرين».

ويوفر «بيتك-البحرين» مجموعة كاملة من حلول إدارة الثروات، بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات المضاربة المقيدة وغير المقيدة، وحسابات الوكالة والمرابحة الدولية والصكوك التي تتسم بالمرونة والتنوع وتسهم في تحقيق مختلف متطلبات العملاء في سبيل تحقيق أهدافهم الاستثمارية.

