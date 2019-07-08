مال وأعمال

أشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى ان الأنشطة التصنيعية انكمشت في جميع انحاء العالم في يونيو حيث اشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى تراجعه دون مستوى 50 نقطة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن IHS Markit وجهات أخرى إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ سبعة أعوام إلى أن بلغ 49.4، وشهدت بعض الدول مثل المملكة المتحدة والصين وكوريا الجنوبية والمكسيك وألمانيا انكماش القطاع الصناعي. وسجل قطاع الصناعات التحويلية في الاتحاد الأوروبي أيضاً أداءً سلبياً، في حين تراجع القطاع الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أعوام. في ذات الوقت، انخفض مؤشر تانكان الياباني للشركات التصنيعية الكبيرة إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ العام 2016 بما يعكس مدى التباطؤ في كبرى الدول الاسيوية في مجال التصدير ، ولا يختلف الوضع عن ذلك في السوق الموحدة، حيث شهدت غالبية الشركات التصنيعية في أوروبا، باستثناء فرنسا تراجع انتاجها. ويبدو أن الآثار السلبية الناجمة عن الحرب التجارية قد اتسع نطاقها ليشمل معظم القارات. وبالانتقال إلى سوق السندات، كان السقوط الحر لمعظم عوائد سندات الخزينة الرئيسة في جميع انحاء أوروبا محور اهتمام الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي. حيث تراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى مستوى قياسي جديد بلغ -0.405 في المئة والتي تعد أقل من معدل ودائع البنك المركزي الأوروبي البالغ -0.4 في المئة، بينما انخفضت عائدات السندات الحكومية الإيطالية إلى أدنى مستوياتها في عام على الأقل. كما انخفض العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 0.66 في المئة، أي أقل من أسعار فائدة بنك إنكلترا عند مستوى 0.75 في المئة. من جهة أخرى، ارتفعت عوائد سندات الخزينة الأميركية بعد صدور تقرير الوظائف. وأسهم الفرق بين العائدات الأميركية والأوروبية في دفع الدولار إلى الارتفاع. حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.93 في المئة مقابل سلة من العملات خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

ارتفاع الدولار

لاتزال رواتب الوظائف غير الزراعية تسجل أفضل أداء على مستوى اقتصاد الولايات المتحدة في حين تعتبر البيانات الاقتصادية الأخرى مخيبة للآمال نظراً لأدائها السلبي. ونجح الاقتصاد الأميركي الشهر الماضي في إضافة 22,4000 وظيفة مقابل 72,000 في مايو. وتمكنت مرونة سوق العمل من موازنة بعض المخاوف بشأن القوة النسبية للاقتصاد الأميركي مثل تراجع أنشطة قطاع الصناعات التحويلية وتراجع معدلات التضخم دون المستوى المستهدف. من جانب آخر، ارتفع الدولار بعد صدور تقرير الوظائف من 96.846 إلى أعلى مستوياته في أسبوعين ونصف الأسبوع وصولاً إلى 97.443 وارتفع العائد على سندات الخزينة لأجل 10 سنوات في حدود 8.4 نقاط أساس تقريباً وصولاً إلى 2.033 في المئة. إلا أنه على الرغم من ذلك، لا تزال الأسواق تتوقع خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بنسبة 0.25% في يوليو.

