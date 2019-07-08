مال وأعمال

أشارت القراءتين السابقتين إلى انكماش قطاع الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة. حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن شهر يونيو تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي IHS Markit إلى 48 فيما يعد أدنى مستوياته منذ أكثر من ستة أعوام. أما بالنسبة للمؤشرات الفرعية، فقد شهدت تراجعاً حاداً على صعيدي الإنتاج والطلبيات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الثالث على التوالي. أما على صعيد العملات الأجنبية، واصل الجنيه الإسترليني مساره الهبوطي متراجعاً نحو مستوى الدعم القوي البالغ 1.2500 وكان الأسوأ أداءً في سوق العملات. هذا ويعزى الزخم السلبي الذي شهده الجنيه الإسترليني إلى صدور بعض من أكثر البيانات غير المرضية منذ العام 2011 بما يمثل تحولاً حاداً في أداء الاقتصاد البريطاني بعد النمو الذي سجله بنسبة 0.5 في المئة في الربع الأول من العام. وأشارت البيانات الصادرة عن أحدث استطلاعات مؤشر مديري المشتريات إلى أن الاقتصاد البريطاني قد تقلص في الربع الثاني وأن المخاوف المتعلقة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي من دون صفقة تؤثر سلباً على الأفق الاقتصادية بما دفع الجنيه الإسترليني إلى الانخفاض بنسبة 1.32 في المئة مقابل الدولار الأميركي الأسبوع الماضي.

