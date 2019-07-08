مال وأعمال

اتبع اليورو نفس مسار الجنيه الاسترليني مقابل الدولار على مدار جلسات التداول الخمس الماضية وتراجع على خلفية تزايد التوقعات بشأن اتباع البنك المركزي الأوروبي سياسات تيسيرية. وساهم ترشيح كريستين لاغارد لرئاسة البنك المركزي الأوروبي في تعزيز توقعات السوق تجاه اتباع المركزي الأوروبي لسياسات نقدية أقل تشدداً، كما يساهم ايضاً في توضيح أسباب عدم تزايد ضعف الدولار في ضوء التوقعات المساندة لتغيير موقف الاحتياطي الفيدرالي نحو اتباع سياسة تيسيرية من خلال خفض أسعار الفائدة. هذا وقد فقدت العملة الموحدة 1.24 في المئة من قيمتها مقابل الدولار.

