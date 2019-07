مال وأعمال

أطلقت مجموعة «زين» مبادرة WE ABLE الموجهة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تعزيز عمليات الدمج في مجالات أعمالها، وتحقيق رؤيتها في التنوع والاشتمال بحلول العام 2022.

وأوضحت المجموعة في بيان صحافي أن هذه المبادرة تدعم انضمامها لـ «الميثاق العالمي لشبكة الأعمال والإعاقة» الذي صاغته منظمة العمل الدولية، مبينة أنها ملتزمة بخطة عمل على مستوى أعمالها في المنطقة بتحقيق أهداف الميثاق العالمي، تأكيدا منها على صياغة وتطوير خطة تنفيذية ستكون بمثابة إطار عمل إرشادي لعملية إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمهم إلى جميع أوجه سياسات وثقافة منظومة وآلية أعمالها.

ووفقا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، فإن معدل البطالة بين ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى 86 في المئة بين الإناث 66 في المئة بين الذكور، وهذه المعدلات المرتفعة أظهرت لإدارة المجموعة ضرورة وأهمية صياغة إطار عمل واضح لمعالجة ذلك الخلل، وفي الوقت ذاته تسليط الضوء على الفرص الهائلة التي لدى المجموعة لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة كي يصبحوا جزءا من قوة عمل المجموعة البالغة 6 آلاف موظف.

وكشفت المجموعة أن مبادرة WE ABLE تجد دعما كاملا من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة بدر ناصر الخرافي الذي وضع تصورها العام بما يتكامل مع برنامج «التنوع والاشتمال بين الجنسين» الذي تتبناه، علما أن الهدف المباشر والفوري لمبادرة إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة هو تحقيق: زيادة عدد ذوي الاحتياجات الخاصة بين قوة العمل الخاصة بـ زين بحلول العام 2022، التأكد من أن جميع برامج التدريب تشتمل ذوي الاحتياجات الخاصة بحلول العام 2022، ضمان أن امكانية الوصول متاحة لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى جميع نقاط التماس الخاصة بالمجموعة، وأخيرا تحديد التقنيات الابتكارية والمساعدة التي من شأنها تمكين المزيد من ذوي الاحتياجات الخاصة من الانضمام إلى زين وتحقيق النجاح والتطور الوظيفي.

الريادة الاجتماعية

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة «زين» بدر الخرافي «إطلاق برنامج WE ABLE سيجعل مجموعة «زين» واحدة من المؤسسات القليلة في المنطقة التي تطور استراتيجية مكرسة لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في قوة عملها».

وأوضح الخرافي قائلا «بإطلاقنا لهذه المبادرة فإننا نحافظ على نظرتنا الرائدة فيما يتعلق بإحداث تغيير إيجابي في بيئة العمل، وفي جميع مجالات أنشطتنا الأخرى، فدورنا المؤثر في المجتمع يجعلنا نشعر بفخر كنموذج عمل للشركات الأخرى».

وأشار الخرافي إلى أن «تنفيذ مبادرة WE ABLE يعكس التزامنا بتطوير وتنفيذ برنامج مستدام يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة، فنحن نؤمن بحقهم في أن يتمكنوا من تقديم اسهاماتهم في قوة العمل وفي المجتمع عموما، ويسعدنا أنه قد أتيحت لنا الفرصة كي نسلط المزيد من التوعية في هذا التوجه من خلال هذه المبادرة».

تطوير قضايا ذوي الاحتياجات

وتابع الخرافي قائلا «قررت مجموعة «زين» أن تضع مسألة طرح وتطوير قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة كأولوية لتكون جزءاً من رؤية التنوع والاشتمال الخاصة بأعمالها، وسنعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات وشركاء من أصحاب الخبرة في هذا المجال سعياً إلى مواصلة تعزيز هذه الاستراتيجية».

الجدير بالذكر أن برنامج إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة الذي ستطبقه «زين» سيتبنى التزامات «الميثاق العالمي لشبكة الأعمال والإعاقة» التابع بمنظمة العمل الدولية، مثل فتح قنوات جديدة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة اقتصاديا وماليا كي يتمكنوا من الاستمتاع بعمل لائق ويتمكنوا من تحقيق الاستقلالية المالية، وهذا بدوره سيعني ضرورة خلق وظائف أكثر وأفضل، وتوفير حماية اجتماعية، وضمان توافر التدريب اللازم، وتسهيل الوصول إلى مكان العمل، وتعيين أشخاص من ذوي احتياجات خاصة.

ثورة رقمية

كما ستعمل هذه المبادرة على إحداث ثورة على صعيد توافر ومعقولية كلفة التقنيات المساعدة، بما في ذلك الرقمية منها، بما يسمح بتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة والإسهام بشكل كامل في المجتمع، بالإضافة إلى جمع واستخدام بيانات وأدلة أفضل من أجل فهم ومعالجة نطاق وطبيعة التحديات التي يواجهونها، وذلك باستخدام أدوات مجربة بما في ذلك «مجموعات أسئلة واشنطن غروب حول الاحتياجات الخاصة».

وتسعى المجموعة من خلال هذه المبادرة إلى تحميل نفسها والآخرين مسؤولية العمل على الوفاء بالوعود التي تقدمها، مبينة أن التزاماتها اتجاه هذه المبادرة ستتم مراجعتها وتقييمها ونشرها بشكل منتظم، مع نشر النتائج عبر شبكة الإنترنت.

الجدير بالذكر أن دولا كثيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها حصص في ما يتعلق بنسب الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومجموعة زين ملتزمة بتحقيق وتجاوز تلك النسب فضلا عن الاستثمار في تدريبهم وتطويرهم، بالشكل الذي يخدم طموحاتهم وأهداف العمل.