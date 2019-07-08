مال وأعمال

قالت الرئيس التنفيذي لشؤون التنوع والاشتمال في مجموعة «زين» مريم سيف «لقد عكفنا لفترة من الزمن على التفكير والتأمل حول قضية إدماج واشتمال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوصلنا في النهاية إلى استنتاج مفاده أننا كمؤسسة نستطيع أن نحرز المزيد من التقدم في هذا المجال على صعيد قوة العمل الخاصة بنا». وأفادت سيف «نسعى إلى الشروع في تحقيق إسهام إيجابي إزاء مثل تلك القضايا الجديرة بالاهتمام، لذا فإنه من دواعي سرورنا أن نطلق هذه المبادرة التي تواصل البناء على إنجازات وأنشطة مجموعة زين في مجالات التنوع والاشتمال».

وأوضحت بقولها «لقد قضينا النصف الأول من هذا العام في تحضير نهجنا إزاء ادماج واشتمال ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى منطقتنا، ومن خلال دراسات وملاحظات وآراء جمعناها من أشخاص من ذوي احتياجات خاصة، ومن مؤسسات معنية بتمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة، فإننا سنشرع في تطبيق استراتيجيتنا مع التأكيد على صياغة وتطوير إطار عمل إرشادي لتوجيه عملية إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سياسات وثقافة المجموعة».

