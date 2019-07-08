مال وأعمال

كشف استبيان «ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019»، الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، أن حوالي 7 من كل 10 مهنيين في الكويت يفضلون تأسيس شركاتهم الخاصة، بينما قال 70 في المئة أنهم يفكرون حالياً بتأسيس عمل خاص بهم، وقد صرح 15 في المئة بأنهم حاولوا تأسيس شركة في الماضي، في حين أن 8 في المئة فقط لم يفكروا سابقاً في تأسيس عمل خاص بهم.

كما أظهر الاستبيان أن حوالي ثلثي سكان الكويت (67 في المئة) يفضلون العمل لحسابهم الخاص / امتلاك شركة خاصة بهم إن توفر لهم الخيار. وعندما سُئلوا عن أسباب هذا التفضيل، برز حرية اختيار التوازن بين الحياة المهنية والشخصية (48 في المئة) وتحقيق الاستقلال الذاتي (44 في المئة) كأهم الأسباب التي تدفعهم لتأسيس عمل خاص، ومن بين الأسباب الأخرى: التخلص من فكرة التبعية لمدير ما، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، والمكاسب المادية الأعلى.

وقال عمر طهبوب، المدير العام لبيت.كوم ان فهم وجهات نظر رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعد أمراً ضرورياً لتطوير المجتمع وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي. لذلك، يقوم بيت.كوم بإجراء استبيانات سنوية ومشاركة أحدث المعلومات حول قطاع ريادة الأعمال والتحديات التي تواجهه، كما يتعاون بشكل وثيق مع الشركات الناشئة والجديدة لمساعدتها على توظيف الكفاءات بسهولة وبتكلفة منخفضة خلال مرحلة التأسيس».

يواصل قطاع ريادة الأعمال النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها عملية تأسيس شركة جديدة، يشير استبيان بيت.كوم إلى أن ريادة الأعمال أصبحت أكثر شعبية من أي وقت مضى، فالعديد من روّاد الأعمال يتطلعون إلى تنمية شركتهم الناشئة وتأسيس عمل خاص بهم. وقد أظهر أكثر من ثلث المشاركين بأن لديهم طموحات شخصية لتطوير أعمالهم بشكل أكبر في بلد إقامتهم (35 في المئة)، يليهم 23 في المئة من الأشخاص الذين يهدفون ليصبحوا جزءاً مهماً من سوق العمل الدولي. ومن المثير للانتباه، يخطط حوالي 3 من كل 5 مشاركين (56 في المئة) في الكويت لتعيين موظفين جدد في شركاتهم الخاصة خلال العام المقبل.

