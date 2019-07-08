مال وأعمال

أعلنت شركة مايكروسوفت، أمس، عن تعيين تشارلز نحاس مديراً عاماً إقليمياً لقيادة تكتل اقليمي جديد يتضمن مجموعة من دول الشرق الأوسط، وذلك بهدف تعزيز حضور الشركة في المنطقة وتقوية أواصر التعاون مع الحكومات والمنظمات والشركاء الإقليميين لتحقيق أقصى استفادة من الفرص التي تتيحها الثورة الرقمية. وبهذا الصدد ذكر سامر أبو لطيف رئيس مايكروسوفت الشرق الأوسط وافريقيا أن التحول الرقمي في الشرق الأوسط قطع أشواطاً كبيرة بالفعل ويواصل المضي قدماً نحو الأمام، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تدعونا لتكثيف جهودنا للعمل مع الأسواق الرئيسة في المنطقة من أجل عكس رسالتنا ومهمتنا المتمثلة في تمكين كل فرد ومنظمة من تحقيق أقصى طاقاتهم ، وأضاف أبو لطيف قائلاً «ستسهم كل من خبرة تشارلز القيادية وتجربته الغنية في رسم خارطة طريق تعمل على تمكين العملاء وتعزيز عملية التحول الرقمي في المجموعة الجديدة التي سيقودها ، وبالتالي سيساعد هذا في تمهيد الطريق نحو جميع المنظمات الحكومية والخاصة لتحقيق النجاح».

وقبل انضمامه إلى مايكروسوفت، شغل نحاس أدواراً قيادية على مدار سنوات عديدة في مجموعة من مختلف المنظمات العالمية والشركات المتوسطة والناشئة مثل شركة «امنكس إنترناشيونال» و«ويبراسكا موبايل تكنولوجيز» و«جنيرال داتاكوم» و«بيل نورثرن ريسيرش» (نورتيل نتووركس).

