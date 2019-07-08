آخر النهار

نرصد ومنذ مرحلة تعود الى نصف عقد من الزمان تقريباً، صراعاً خفياً في الإعلام، بين مدرستين،أولهما الفكر التقليدي السابق لدور الإعلام بالذات على صعيد الإذاعة والتلفزيون، وفي المقابل المدرسة الجديدة الساعية الى خلق مساحة من التغيير والتجديد.

وقد كان لوكيل وزارة الإعلام السابق طارق المزرم «رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة يعي هذا الجانب جيداً، ولذا راح يشتغل عليه، ويعمق حضور وجود الجيل الجديد، لذا مهد الطريق الى مساحات من التجديد وإعادة البنية التحتية لجميع قطاعات الإعلام، بالذات الاستديوهات الخاصة بالتلفزيون أو الإذاعة، وأيضا الإعلام الخارجي، تمهيدا لتهيئة جيل جديد.. من أجل إعلام جديد.

وهكذا سارت المسيرة، واليوم، حينما نرصد تلك الجوانب فإننا نظل نتلمس ذلك الصراع، ولربما بمفردة أخف «التباين»في وجهات النظر بين جيل المدرسة القديمة، وجيل المدرسة الجديدة. والذى نعول عليه الكثير في السير بالإعلام وأجهزته الى آفاق أبعد وأرحب وأخصب، تليق بالكويت ومستقبلها وخططها لمرحلة2030.

إن تلك المرحلة، تنطلق من كويت اليوم، ومن إعلام اليوم الجديد بكوادره الشابة الطموحة.. ونبضها المتجدد.. والتي تتطلع دائما لمساحات أكبر من الإسناد والدعم.

وهي دعوة للحوار.

وعلى المحبة نلتقي

