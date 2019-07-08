آخر النهار

انتهى الملحن فهد الناصر من تلحين عدة اغان قام بها بالتعاون مع عدد من الفنانين ويأتي هذا التعاون تأكيدا على دعمه اللامحدود للطاقات الفنية الشابة والتي أعلن لأكثر من مرة من خلال الوسائل الإعلامية وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي بأن بابه مفتوح لكل موهبة تريد مساهمة منه .

وعن تلك الأعمال الغنائية صرح الناصر لـ «النهار» قائلا: انتهيت من اغنية سنغل بعنوان «حكاوي راحلين» ويؤديها الفنان الشاب فواز الرجيب ومن كلمات الشاعر اليمني صالح باظفاري وتوزيع الشاب الكويتي علي عبدالرضا والذي أتنبأ له بمستقبل زاهر في عالم التوزيع الموسيقي كما ستُطرح خلال أيام أغنية سنغل للفنان ابراهيم دشتي بعنوان «على وين» وهي ايضا من ألحاني وكلمات عبدالله عماني وتوزيع المايسترو حسام كامل الذي رافقني في نجاحاتي مع اغلب الشباب وخصوصاً مع ابراهيم دشتي في البداية من اغانية «مخاصمها» و«انقاذ موقف» و«مشتاقين» و«طاف» و«كشميري» وأخيراً قبل ايام قليلة طرحنا أغنية وطنية بمناسبة رفع الإيقاف عن الرياضة وهي بعنوان «رفرَف علمنا» وهي من انتاج قناة كويت سبورت في وزارة الاعلام وغناها نبيل شعيل وهي من ألحاني وإشرافي وتنفيذ وتوزيع ومكساج صهيب العوضي وكلمات الشاعر كاتب كما استعد لتكملة ألبوم ابراهيم دشتي ومجموعة أعمال غنائية شبابية سوف ترى النور خلال الفترة القادمة.