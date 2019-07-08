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ستيفي وندر خضع لعملية زرع كلى


أعلن المغني الأميركي ستيفي وندر خلال حفل موسيقي في لندن في وقت متأخر من السبت أنه سيخضع لعملية زرع كلى. وقال المغني، البالغ من العمر 69 عاما، للحشود خلال حفل موسيقي في هايد بارك: «أنا بخير، أنا بخير، كل شيء على ما يرام، لدي متبرع وكل شيء جيد». وقال «أريدكم أن تعرفوا، لقد أتيت إلى هنا لأمنحكم حبي وأشكركم على حبكم». وأوضح أمام معجبيه أن العملية ستجرى في شهر سبتمبر المقبل لكنه سيقدم بعض العروض الإضافية قبل ذلك الحين.
ويشتهر وندر، الكفيف منذ ولادته، بأغانيه الكلاسيكية التي تتضمن «سوبرستشن» ،»يو أر ذا صنشاين أوف ماي لايف» و«ليفينج فور ذا سيتي».


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