آخر النهار

أعلنت قناة TRT التركية عن بدء عرض الحلقة الأولى من الدراما التلفزيونية الجديدة «قيامة عثمان» منتصف سبتمبر المقبل ، وسيكمل «قيامة عثمان» الأحداث التاريخية التي توقف عندها «قيامة أرطغرل»، ومن المتوقع أن يظهر إنجين ألتان دوزياتان (مجسد دور أرطغرل) في أحداث الحلقة الأولى في صورة شيخ كهل وقد أصابه المرض ثم يتوفاه الله ليكمل ابنه البكر «عثمان» مسيرته وفتوحاته لتوسيع الدولة العثمانية وتقويتها.

وحققت المسلسلات التركية نجاحا ملحوظا، خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 156 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار. وفاز المسلسل بجائزة الفراشة الذهبية (التركي) لأفضل مسلسل تلفزيوني عام 2016. ودائماً ما يحتل «قيامة أرطغرل» نسبا عالية من المشاهدة الأسبوعية والشهرية.

