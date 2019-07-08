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انضمت الفنانة ناهد السباعي، لفريق عمل فيلم «ماكو» للمخرج محمد هشام الرشيدي، وهو من تأليف أحمد حليم، ومن إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، ومن المقرر طرحه في 2019 ولكن لم يتم تحديد الموعد النهائي لعرضه. و تجسد ناهد السباعي ضمن أحداث الفيلم دور فتاة تدعى «غرام»، كما أعلنت الصفحة الرسمية للفيلم على «فيسبوك» عن مشاركة كل من الفنان قصي خولي، وخالد أنور في بطولة الفيلم، وسيتم الكشف عن باقي فريق العمل تباعا. «ماكو» هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، في مكانٍ مليء بالذكريات.

