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كشفت أكاديمية علوم وفنون الصورة المتحركة المنظمة لجوائز «أوسكار»، عن مجموعة جديدة من الأسماء الذين ضمتهم إلى صفوفها، ووصل عددهم إلى 842 مبدعاً من مختلف دول العالم. فمن مصر تم ضم الفنانة يسرا، المخرج عمرو سلامة، والمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي.

وضمت الأكاديمية هذا العام عدداً من صناع السينما العرب من بينهم طلال دركي مخرج الفيلم الوثائقي «عن الآباء والأبناء»، المخرجة اليمنية خديجة السلامي، والمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر واللبنانية نادين لبكي، والمخرج التونسي رجا عماري. ولم تكن تلك المرة الأولى التي ينضم فيها مصريون إلى الأكاديمية الشهيرة، حيث ضمت سابقاً المخرج محمد دياب، وفي العام الماضي تم ضم كل من المخرج محمد صيام، وياسر حامد.

