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عرض بعد آخر يبدو التباين واضحاً بين مستوى الأعمال والفرق المشاركة ولكنها تبقى فرص إيجابية يمنحها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للفرق المسرحية الأهلية والخاصة لتقديم عروضها ضمن فعاليات المهرجان العربي لمسرح الطفل، الذي يحتفل هذا العام بدورته السابعة.

لذا حينما نتوقف في هذه المحطة لدراسة مسرحية الباندا التي قدمتها شركة موسترا للإنتاج الفني والمسرحي فنحن أمام تجربة مقرونة بالبساطة لمجموعة فنية تتحرك بطموح شاب لا يقل عن طموحات الشخصية المحورية للعمل وهي الباندا التي نكتشف منذ المشهد الأول انها حققت الإنجازات والطموحات بفضل الإرادة والعزيمة والمقدرة على تجاوز التحديات التي راحت تقف في طريقها خلال عامها وفصلها الدراسي.

الطفلة باندا تروي لنا حكايتها مع النجاح، وفي الحين ذاته مع كم من الحكايات التي مرت بها خلال عامها الدراسي مع زملائها في الفصل . الذي يضم مجموعة من الطلبة مثل القرد يجسده فرحان العلي، والثعلب والدب وفي المدرسة هناك الناظر والمدرسة.. لتبدأ مغامرات وتجارب الباندا من أجل تحقيق ذاتها وطموحاتها المشرعة على الإنجاز والكينونة .

منذ اللحظة الأولى نحن أمام مسرح شبه عار إلا من بعض الإكسسورات والطفلة باندا تروي لنا حكايتها مع النجاح بواسطة الفلاش باك والذي يتحول لاحقا الى التمثيل الحي، عدا عن الأغاني ومجموعة أخرى من المواقف.

وتكون المحطة الأولى مع المسابقة الرياضية التي تأتي ضمن تلك التحديات التي مرت بها الباندا لتحقيق أهدافها الكبرى، عبر مجموعة من المحطات التي تعزف على أوتار الإرادة والتحدي والتحصيل الجاد وقبل كل هذا وذاك الطموح وأيضا كم آخر من المحطات التي تمثل مسيرة ذلك العام الذي أنهته بالنجاح والتفوق .

ثم هناك درس الرسم وحكاية النقد الموجع الهدام وأيضا الدعوة الى تحفيز الشباب ودعمهم وتجاوز الانتقادات الهدامة الموجعة، وتمضي الرحلة الى كم آخر من المسابقات وصولا الى المسابقة الأخيرة حيث نرصد المكر والاحتيال من قبل الثعلب وأيضا التسامح من قبل الباندا لأنها تؤمن باهمية ودور التسامح في منح فرص حقيقية للآخرين للتعلم من دروسهم.

تلك المحطة تجعلنا نتوقف عند أهمية تنظيم الوقت والتسامح وأيضا التأكيد على الإيمان بالطموح والتفكير جيدا قبل اتخاذ القرار.. وأهمية الاستفادة من نقاط الضعف لبلوغ أقصى درجات التكامل والإنجاز.

عرض يتسم بالبساطة والمباشرة الصريحة على صعيد كتابة النص والفكرة والمضامين، بل إن العرض يذهب الى منطقة االمباشرة بالاعتماد على مخاطبة جمهور الصالة من الأطفال في عدد من المشاهد ومنها مشهد الاعتداء على الباندا من قبل ثعلوب وكم آخر من المشهديات التي تتصف بالمباشرة ما يجعل العرض يذهب الى مزاج الطفل وتفاعله مثل مشهد الاعتداء الذي اضطر باندا الى ان تكرر مفردة اسمعوني وتصرخ انا سامحتهم.

في العرض البسيط والمحاولة الشابة الطموحة التي ينقصها الكثير من التجربة قياسا بما صاغه مسرح الطفل في الكويت وأيضا بمستوى ما قدم من عروض تحت مظلة هذا المهرجان الذي بات موعدا متجددا مع الإبداع المسرحي العربي في مجال مسرح الطفل . وحينما نقول البساطة فاننا لا نقلل من قيمة التجربة التي مرت بكم من الظروف والتي اجتهدت من اجل تجاوزها للبقاء وتقديم العرض في الوقت مع مجموعة من الكوادر المسرحية التي لاتزال تقدم تجاربها الأولى على صعيد الكتابة والتمثيل والإخراج وجملة من الحرفيات الفنية. النص يعتمد على حوار يذهب الى المباشرة في كل شيء. في وقت تجاوز به الطفل تلك المرحلة من المباشرة سواء عبر مشاهداته لعروض مسرح الطفل أو الأعمال الخاصة بالطفل على صعيد الدراما التلفزيونية وغيرها من مفردات الابداع الفني. وحينما يأتي التفسير من قبل المخرج فانه يذهب الى ذات النسق والسياق حيث المباشرة، بل ان جملة المشاهد تعتمد على أداء فريق التمثيل وهو في مواجهة الجمهور ومخاطبتهم.. والذهاب الى التحاور معهم.

في التمثيل هناك بعض الومضات بالذات الفنانة التي جسدت دور الباندا وأيضا دور الناظر ولم يتم استثمار وجود الفنان فرحان العلي وهو يمتلك تجربة عريضة سواء في مسرح الكبار او الصغار.

اللافت في التجربة تلك الحلول التي قدمها الفنان حسن الصيرفي عبر موسيقاه وألحانه وأيضا المؤثرات الخاصة بالعرض والتي اعتمدت على ثيمة مستمدة من أصول الباندا الصينية.. ونحن أمام مجموعة من الاقتباسات من عدد من التجارب السينمائية التي تمت معالجتها بطريقة إضافية لتكون قريبة من العرض .

ديكورات وإكسسورات العمل تمتاز بالبساطة ولربما معطيات أخرى من بينها غياب الميزانية أو الدعم والإسناد المادي الذى يجعل عناصر التجربة يذهبون الى آفاق أبعد لتحقيق طموحاتهم ولكن ذلك الأمر ظل بعيدا.

وكم كنا نتمنى ان يكون عناصر التجربة استفادوا من ارادة الباندا وعزيمتها وتحديها من أجل تحقيق طموحها، منوهين الى ان ما تحقق يعتبر أمراً إيجابياً قياسا بمستوى عناصر التجربة وخبرتهم الا ان الطموحات تظل ابعد خصوصا ونحن أمام مهرجان وموعد حقيقي لتقديم عروض مسرح الطفل بمستويات فنية تتجاوز ما هو تقليدي ومدرسي ومستعاد ومكرر وهذا ما لمسناه في هذه التجربة التي رغم عنوانها الاساسي وهو الطموح إلا أنها ظلت وللأسف بعيدة عن الطموح . نقول هذه الكلمات لمحبتنا الكبيرة للمهرجان وعروضه وأيضا للكوادر الشابة الواعدة التي نقف الى جوارها ونساندها ونكتشف بصماتها المتميزة الطموحة .. ولكن كل تلك المعطيات ظلت بعيدة عن الهدف .. لأننا كنا أمام تجربة اجتهدت وحاولت وان ظلت بعيدة عن الطموح .

مسرحية الباندا من التجارب التي يفترض ان يتوقف عناصرها أمامها قبل الجمهور وقبل لجنة التحكيم لمعرفة مفردات الضعف كما هي الباندا لتجاوزها والتأكيد على اقتدارهم في التجارب المقبلة والدورات المقبلة للكينونة .. وهنا بيت القصيد فما أحوجنا أن نكون .. وأن تكون تلك الكوادر في مستقبل مسرح الطفل وعروض هذا المهرجان على وجه الخصوص .

وفي المحطة الأخيرة.

مسرحية الباندا عرض بسيط عن الطموح .. ظل ينقصه الكثير ليحقق الطموح في الكينونة مسرحياً.

فريق العمل:

تأليف: فجر صباح.

إخراج: نواف السعدون.

تمثيل: خلف القلاف ليال الفودري فرحان العلي فاطمة الدمخي عبداللطيف الرويشد جواهر.

موسيقى ومؤثرات صوتية: حسن الصيرفي.

مدير الخشبة: حسن الصيرفي.

ألحان وتوزيع: حسن الصيرفي.

تنفيذ الديكور: نصار النصار .

تصميم أزياء وماكياج: ناصر يوسفي.

تصميم استعراض: علي الفضلي.

مدير إنتاج: نواف السعدون.

مساعد مخرج: محمد الصحاف.

إشراف عام: مريم عبدالرحيم.