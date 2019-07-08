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نفى الممثل الهندي واسع الشعبية شاروخان الذي صُدم بفشل فيلمه الأخير «زيرو»، الانخراط مرة أخرى في أي عمل فني جديد، وأكد أنه لم يستقر حتى الآن على اختيار سيناريو معين، وأنه بهذا النفي قد وضع حدًا للإشاعات.

وكان النجم البوليوودي، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» قد قال إنه ليس لديه أفلام يمثلها الآن، وذلك بعدما تعرض فيلمه الأخير للفشل في شباك التذاكر، مشيرًا إلى أن «قلبه» لا يطاوعه على الدخول في اختبار جديد في الوقت الحالي.

أضاف شاروخ، المعروف لمعجبيه اختصارًا باسم SRK، كنت عندما انتهي من فيلم، أنهمك في تمثيل فيلم جديد في غضون 3-4 أشهر في العادة، لكني الآن أفضل قضاء الوقت مع أطفالي وعائلتي».

وكانت هناك إشاعات قد تحدثت عن أن شاروخان يجري محادثات مع صناع فيلم السيرة الذاتية «راكيش شارما»، أو مع المخرج الكبير سانجاي ليلا بهانسالي، وذكرت هناك تقارير أيضا أنه سيعود في جزء جديد من فيلم «دون 3».

يأتي قرار شاروخان بالتوقف مؤقتًا عن تقديم أية أعمال فنية جديدة، بعد النتائج الفاشلة لأفلامه الأربعة الأخيرة، «ديلوالي»، «عزيزي زينداجي»، «فان» و«زيرو» في شباك التذاكر، لكن ليس من الواضح ما إذا كان قرار عدم تقبل مزيد من المشاريع السينمائية الآن يرتبط أيضا بسلسلة الإخفاقات تلك التي ضربته في مقتل.

