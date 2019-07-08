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تعمل الفنانة الشابة منة عرفة على قدم وساق للانتهاء من تصوير فيلم 666 والذي تقوم ببطولته والذي ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة ويستخدم الجرافيكس فيه كعامل مؤثر.

الفيلم بطولة منة عرفة وعايدة غنيم وأحمد عاشور ومحمد سمير وهو تأليف وإنتاج أحمد عاشور وإخراج وائل عبدالقادر ومن المقرر عرضه مع نهاية العام.

ومن ناحية أخرى، تواصل منة بروفات العرض المسرحي جوازة مرتاحة وتظهر خلاله بشخصية محورية في أحداث العمل، ومن المقرر عرضه على أحد مسارح الغردقة شهر يوليو المقبل.

ويشارك في بطولة جوازة مرتاحة ريم البارودي وأحمد صفوت ومنة عرفة وهشام إسماعيل وتأليف أحمد الملواني واخراج محمد جبر ومن إنتاج حسام الشاذلي

