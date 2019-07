إضاءات

يشهد عام 2019 ثراء فنيا للنجم الأميركي ويل سميث، الذي يشارك في 4 أفلام سيتم طرحها تباعا حتى نهاية العام، كان أولها لعب دور الجني في فيلم «علاء الدين ــ Aladdin» ، ثم مشاركته في النسخة الثانية من الفيلم الهندي « Student of the Year»، إلى جانب المشاركة الصوتية في فيلم الرسوم المتحركة «Spies in Disguise» الذي تم الانتهاء من تصويره وينتظر طرحه ديسمبر القادم.

المشاركة الرابعة لسميث البالغ من العمر 50 عاما، تأتي في فيلم «جيمني مان ـ Geminiman» المقرر طرحه أكتوبر المقبل، ويلعب فيه دور قاتل مستأجر يقع هدفا لقاتل آخر غامض ثم يكتشف أن الرجل الذي يحاول قتله نسخة منه أصغر سنا، ليصدم بحقيقة أنه مستنسخ منه منذ 25 عاما. يلعب سميث في الفيلم الذي ينتمي لفئة الأكشن دراما دور الشخص الكبير في السن والنسخة الشابة المستنسخة منه.