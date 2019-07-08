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عبر المخرج عمرو سلامة عن سعادته بالعمل مع الفنانة سوسن بدر، ضمن إحدى الحملات الدعائية، قائلًا: «كان من دواعي سروري العمل مع هذه الممثلة صاحبة الخبرة والجميلة والموهوبة والمحترفة، لأول مرة حتى لو لفترة قصيرة».

ونشر سلامة، عبر حسابه على موقع «إنستغرام»، صورة تجمعه بالفنانة سوسن بدر، وهي ترتدي ملابس فرعونية، أثناء تصوير إحدى الحملات الدعائية.

يذكر أن الفنانة سوسن بدر خطفت الأنظار بإطلالتها المميزة أثناء تكريمها بمهرجان «تري كور» الدولي للأفلام القصيرة، في دورته الـ21، التي أقيمت في الفترة من 9 إلى 16 يونيو الحالي، ولقبها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ«نفرتيتي السينما المصرية».

وفي سياق منفصل، تستعد الفنانة سوسن بدر لتصوير مشاهدها ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل «البيت الكبير»، نهاية شهر أغسطس القادم.

