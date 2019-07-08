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النائب الأول عزى السعودية وعائلة العوضي


بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى سمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود طيب الله ثراها، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهمه والأسرة الكريمة والشعب السعودي الصبر والسلوان.
كما بعث النائب الأول ببرقية تعزية إلى عائلة المرحوم د. عبدالرحمن عبدالله العوضي أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بهذا المصاب الجلل متضرعاً للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله جميل الصبر وحسن العزاء.


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