وطن النهار

استقبل محافظ حولي الشيخ احمد النواف، في مكتبه بديوان عام المحافظة سفير جمهورية الصومال لدى الكويت عبدالله محمد أودوا.

ورحب المحافظ الشيخ احمد النواف بالسفير الصومالي وتبادل معه الأحاديث وتطرقا الى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدفع في اتجاه تطوير التعاون المتبادل بين جمهورية الصومال ودولة الكويت في المستقبل.

من جانبه أكد السفير عبدالله محمد أودوا ان العلاقة بين الكويت وجمهورية الصومال قوية منذ الازل وهناك تعاون مستمر بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، آملاً تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ودفعه الى مجالات ارحب على مختلف الصعد.

وفي الختام شكر السفير الصومالي محافظ حولي الشيخ احمد النواف على حفاوة الاستقبال والتقدير.

