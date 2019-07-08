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وطن النهار

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سفارتنا في رومانيا تنتقل لمبناها الجديد


أعلنت سفارة الكويت لدى رومانيا عن انتقالها اليوم لمقرها الجديد في العاصمة بوخارست.
وقال سفير الكويت لدى رومانيا طلال الهاجري لـ«كونا»: ان المبنى الجديد للسفارة جاهز لاستقبال المواطنين والزائرين الراغبين في تخليص الخدمات التي يقدمها القسم القنصلي المتعلقة بمنح التأشيرات والزيارة والعمل والتوكيلات والتصديقات.
وقال السفير الهاجري ان سفارة الكويت سوف تكثف بفضل ما يتيحه المقر الجديد من مشاركاتها الثقافية والاجتماعية في سائر الفعاليات الرامية الى توثيق وتعزيز التقارب بين شعبي البلدين الصديقين.
وأكد عزم السفارة مواصلة عملها من اجل دفع عجلة التعاون الكويتي - الروماني وفتح آفاق جديدة في اطار الاتفاقات الثنائية.
واعرب السفير الهاجري عن خالص الشكر والتقدير لكل من عمل واسهم في انشاء هذا المقر الجديد سائلا المولى -عز وجل- ان يوفقنا لما فيه خير ورفعة بلدنا العزيز تحت ظل قيادة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وولي عهده الأمين.
يذكر ان مبنى عنوان السفارة الجديد يقع في Primaverii no.52, sector 1 Bucharest: على الارقام التالية: 3154444 - 0040213158866.


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