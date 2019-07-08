وطن النهار

حددت المؤسسة العامة للرعاية السكنيه مبلغ 352 مليوناً و955 الف دينار ميزانية لمختلف الابواب للسنه الماليه 2019/2020، حيث استحوذ الباب الاول والمعني بالمرتبات على 41 مليوناً و78 الفاً، فيما كان الباب الثاني والمخصص للمصروفات العامة بمبلغ 3 ملايين و857 الف، اما الباب الثالث وهو للمدفوعات التحويلية والمصروفات المختلفة فقد كان مبلغه 308 ملايين و20 الفاً.

وتوقعت المؤسسة حسب تقديراتها للعام 2020/2021 ان تكون الموازنة 414 مليوناً و960 الفاً موزعة على النحو التالي مبلغ 45 مليوناً و717 الفاً لباب الرواتب، ومبلغ 3 ملايين و488 الفاً لباب المصروفات، ولباب المدفوعات التحويلية والمصروفات المختلفة مبلغ 365 مليوناً و755 الفاً.

فيما توقعت للسنة 2021/2022 ان تكون الموازنة المالية تقدر بمبلغ 432 مليوناً و405 آلاف موزعة على الباب الاول والمختص بالمرتبات مبلغ 47 مليوناً و974 الفاً، ومبلغ 3 ملايين و666 الف لباب المصروفات العامة، والباب الثالث والمعني بالمدفوعات التحويلية والمصروفات المختلفة استحوذ على مبلغ 380 مليوناً و765 الفاً.

واصدر المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان قرارا بندب عدد من العاملين بالمؤسسة للوظائف الاشرافية، والامر يتعلق بكل من نورة سعود البديوي رئيس قسم التقييم والاعتماد بإدارة ضبط الجودة، فاطمة عبدالقادر الكندري رئيس قسم الدراسات والمقاييس بإدارة ضبط الجودة، محمد فيصل المشري رئيس قسم المواقع بإدارة ضبط الجودة، نورة يوسف الخباز رئيس قسم التخطيط وضبط الجودة بادارة نظم المعلومات، ابتهال اياد الزامل رئيس قسم تطوير النظم بادارة نظم المعلومات، ساره ياسين فرس رئيس قسم التشغيل بادارة نظم المعلومات، هناء عبدالله الهاجري رئيس قسم التخطيط العمراني بادارة التخطيط، كفاح مال الله احمد رئيس قسم تصميم الطرق وشبكات مياه الامطار بادارة التخطيط، منيرة ناشي المطيري رئيس قسم تصميم شبكات الصرف الصحي والمياه المعالجة والري بادارة التخطيط، سناء مصلح العتيبي رئيس قسم تصميم شبكات الكهرباء والمياه العذبة بادارة التخطيط، سناء حسن الحداد رئيس قسم المساحة بادارة التخطيط، مياسة خالد النجدي رئيس قسم التصميم المعماري بادارة التصميم.

كذلك تم ندب فاطمه عبدالله البلوشي رئيس قسم الاعمال الميكانيكية بادارة التصميم، بدور عيد الشراح رئيس قسم الاعمال الكهربائية والطاقات المتجددة بادارة التصميم، منيرة صالح العتيبي رئيس قسم البرامج بادارة التنسيق والبرامج، سارة فهد العجمي رئيس قسم الامن والسلامه بادارة شؤون البيئة، مساعد نوري الظفيري رئيس قسم شؤون مجلس الادارة بادارة مكتب الوزير، طيبة عبدالله الخضاري رئيس قسم السكرتارية بادارة مكتب المدير العام، سهام عبدالعزيز المجيبل رئيس قسم بحوث العقود بادارة الشؤون القانونية، اسماء محمد الجافور رئيس قسم التنفيذ بادارة الشؤون القانونية، شيخة محمد البعنون رئيس قسم بحوث الشؤون الادارية بادارة الشؤون القانونيه، مشاري محمد العتيبي رئيس قسم بحوث الرعاية السكنية بادارة الشؤون القانونية، حصة مطلق المطيري رئيس وحدة التنسيق والمتابعه (بمستوى قسم) بقطاع التنفيذ، صالح فهد الرشيدي رئيس وحدة التدقيق والمراجعة (بمستوى قسم) بادارة التوزيع والتوثيق، فاطمة محمد الفيلكاوي رئيس قسم عمليات التوزيع بادارة التوزيع والتوثيق، جنان عدنان حيدر رئيس قسم بحوث التوثيق بادارة التوزيع والتوثيق، منصور كايد الظفيري رئيس قسم العقود والحفظ بادارة التوزيع والتوثيق، مساعد غانم الدخيل رئيس قسم متابعة القسائم بادارة المتابعة، احمد محمد الانصاري رئيس قسم التخطيط والدعم الفني بادارة تطوير المشاريع، سيد عباس الموسوي رئيس قسم ادارة المشاريع بادارة تطوير المشاريع.

