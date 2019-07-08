وطن النهار

أتمت « مهندسون بلا حدود الكويت» وبالتعاون مع الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات «KCPC» ترميم عدة منازل للأسر المتعففة داخل الكويت، وقامت بتسليمها لهم مؤخراً بحضور ومشاركة مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة فضة المساعيد ورئيس مؤسسة «مهندسون بلا حدود الكويت» المهندسة زينب قراشي وفرق عمل المشروع.

وأعربت المساعيد، عن سعادة الشركة بانجاز هذا المشروع الانساني التنموي بامتياز، موضحة أن الشركة تؤمن ايمانا راسخًا بالمسؤولية الاجتماعية وبأن مشاركتها في مثل هذه الأعمال تأتي تجسيداً واقعيا لهذه القناعة، وان قيام شركتنا بالتنسيق والتعاون مع «مهندسون بلا حدود الكويت» للقيام بمثل هذه الأنشطة الانسانية يعزز هدفنا في أن يكون دورنا واضحا في خدمة المجتمع بمختلف فئاته. وأضافت، أن الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات لن تدخر جهدًا في دعم مجتمعنا بجميع الطرق أملاً بمجتمع واعد، لافتة الى ان ترميم بيوت الأسر المتعففة من شأنه أن يرسم البهجة على أوجه اصحاب تلك المنازل. من جانبها، قالت مؤسس ورئيس «مهندسون بلا حدود الكويت» المهندسة زينب قراشي، إن المشروع تضمن اجراء عمليات الترميم لـ 6 منازل، مشيرة إلى أن عمليات الترميم تضمنت عزل أسطح تلك المنازل لحمياتها من أي مواسم أمطار مفاجئة وغير متوقعة كما حدث في الشتاء الماضي.

