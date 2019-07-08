وطن النهار

افتتحت جمعية احياء التراث الاسلامي مؤخرا عدة مشاريع تعليمية في القدس وغزه منها مدرسة متكاملة والمساهمة في إنجاز 4 مدارس حيث اضحت مدارس اهل الكويت في الارض المحتله صرح علمي مهم

وقال د. عيسى القدومي مشرف مشاريع فلسطين بلجنة العالم العربي في جمعية إحياء التراث الإسلامي: ان لجنة العالم العربي قامت بالعديد من المشاريع هناك منذ بداية هذا العام، ومن أهمها المشاريع التعليمية، حيث تهتم اللجنة بنشر العلم والمشاريع التعليمية في المسجد الأقصى، وقد تمكنا بحمد الله من إقامة مدرسة كاملة بالإضافة للمساهمة في إنجاز 4 مدارس أخرى، وهذه المدارس الخمس مساهمة من اللجنة لتخفيف معاناة التعليم لأهل القدس وما حولها، كونهم يعاونون في ظل الاحتلال من قلة الفصول الدراسية والإهمال والمناهج الدراسية التي لا تناسب المسلمين وتفرض من قبل الاحتلال، فقامت بإنشاء مدارس مثل مدرسة نور الهدى الأولى والثانية والثالثة، وقد أصبحت صرحاً علمياً يكفي لتعليم 600 طالب والآن نحن بصدد عمل مدرسة خاصة للبنات إن شاء الله.

