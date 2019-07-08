وطن النهار

اعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن الحصيلة التي حققتها إدارة التراخيص الهندسية بالعاصمة خلال مايو الماضي، حيث قامت الادارة باصدار104 ترخيصات برسوم بلغت 1530 ديناراً.

وأوضح مدير إدارة التراخيص الهندسية بالعاصمة م. نزار العواد أن الادارة قامت بإصدار كل التراخيص الخاصة بالبناء بالسكن الخاص والاستثماري الى جانب اصدار كل التراخيص الخاصة بالتعديلات والإضافة والترميم والهدم ودراسة كل المخططات الانشائية للإعلانات بالإضافة إلى متابعة أعمال تعهدات الاشراف الخاصة بالمكاتب الهندسية ووقت انتهائها، لافتاً إلى أنه قد تم اصدار 104 ترخيصات برسوم 1530 ديناراً.

