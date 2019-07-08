وطن النهار

قالت رئيس فريق «بريق» في مدرسة السالمية للبنات وئام مندني إن برنامج «بريق» المطبق في المدارس الحكومية والمدرج ضمن خطة كويت جديدة إنه أسلوب حياة، وهو مبادرة جميلة جاءت بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي والنفسي والصحي للمراهقين من سن 15 الى 21 سنة.

وأضافت مندني في تصريح صحافي ان هذه المبادرة تهدف لبث روح الايجابية والتعاون والعمل التطوعي ما بين الاسرة والمدرسة والمجتمع، فضلا عن تعزيز التفكير الايجابي لتسهيل عملية تغيير السلوك لدى للمراهقين من الطلبة في المدارس الحكومية، مشيرة إلى أن تطبيق البرنامج على الطالبات في مدرسة السالمية بنات غير من سلوكهن بشكل واضح وجلي، حيث أحدث التحول لدى الطالبة المراهقة من طالبة مشاغبة الى طالبة مبادرة وناجحة، وتخطت جميع العقبات والمشاكل ما ادى ايضا الى تفوق العديد منهن بفضل هذا البرنامج.

وذكرت مندنى ان التغيير جاء باتباع اسلوب علمي مبتكر بسيط ومنظم عن طريق تمارين وضعت بشكل علمي كان لها الاثر الايجابي بدلاً من اتباع اسلوب اعطاء المحاضرات او الندوات المملة، فبرنامج «بريق» جاء لتطوير وتنمية شخصية الافراد والطلبة في المدارس والجامعات، وهذا ادى الى تطوير وتنمية العمل والقدرة على خلق جيل خال من المشاكل النفسية والاجتماعية عن طريق بث روح التعاون والمبادرة بين الطلبة وافراد المجتمع الكويتي، لافتة إلى انه وخلال تجاربي مع برنامج «بريق» لمست تغييرا واضحا في سلوك الطلبة وذلك لان البرنامج جاء ليحفز الطلبة للعمل الايجابي والتعبيرعن هذا العمل بكلمات بسيطة من خلال تمارين مبتكرة عملية، جاءت لتعزيز الجانب الايجابي، حيث تغير السلوك تدريجيا الى الوصول الى نتائج باهرة في تغيير السلوك، وإن تطبيق البرنامج في المدارس يختلف عن عمل الاختصاصي النفسي والاجتماعي في هذه المدارس، كما أنه الموجه فقط لفئة معينة او عدد محدد من الطلبة.

وحول اختيارها لترؤس فريق «بريق» في مدرسة السالمية بنات قالت مندني: «جاء اختياري باعتباري شخصية بريقية من الاول، ولاني شخصية ايجابية مؤثرة في الطلبة، وأرى ان هذا الامر ناجح جدا، لان برنامج «بريق» جاء لينظم هذه الايجابية ضمن منهج مدروس مدرج يهدف للوصول الى نتيجة معينة»، مؤكدة ان اختيار الادارة المدرسية لشخصيات ايجابية ذات قدرة على توصيل تلك الايجابية وتحفيز الطلبة والتاثير عليهم لكي نصل الى الهدف المنشود في إنجاح برنامج «بريق».

وبينت مندني أن التمارين الاكثر فعالية في البرنامج هي التمارين المؤثرة عاطفيا ضمن تمارين افكار مشرقة، حيث جاءت ردود الافعال قوية سواء من قبل المدرسات او من قبل الطلبة، حيث يتم تنفيذ تلك التمرين في الساحة المدرسية او في الطابور المدرسي، ما ادى إلى تفجير عواطف دفينة ببساطة كبيرة، وإن النتائج في تغيير السلوك لدى الطلبة كانت مفاجئة لاولياء امورهم وهذا ما لمسناه من مداخلاتهم وشهاداتهم، سواء في اجتماعاتهم التوعوية أو بعد الاختبارات وكانت مفاجئة للجميع.

