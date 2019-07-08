وطن النهار

تحت رعاية أمين عام مجلس الجامعات الخاصة الدكتور حبيب أبل، اقامت الكلية الأسترالية في الكويت أول منتدى للتميز في التعليم والتعلم، بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والمديرين التنفيذيين بهدف تسليط الضوء على وسائل التعلم والتعليم وكيفية تطويرها لبناء جيل قيادي يستطيع قيادة عجلة التقدم للكويت.

وقد بدأت فعاليات المنتدى بكلمات رئيسة شارك في القائها كل من رئيس الكلية الأسترالية، والسفير الأسترالي في الكويت، وعميد الطلبة في جامعة الكويت، وممثلون عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، البنك الدولي، واستشاريين تربويين ومستشاريون في إدارة الجودة.

وقد سلطّ المنتدى الضوء على عدة تحديات تواجه عمليتي التعليم والتعلم في الكويت، ما يستوجب على كل المؤسسات التعليمية العمل لتطوير الطرق التعليمية في الكويت.

وفي الختام، اتفق جميع الحاضرين - بعد الإطلاع على إحصائيات الوضع الراهن للقطاع التعليمي في الكويت - على أن هناك ضعفاً في طرق التعليم والتعلم في الكويت ما يجب العمل على تطويرها بجهود متكاملة من كل الجهات المختصة، مع التأكيد على ان رؤية الكويت 2035 هادفة جداً وستكون سهلة التحقيق إذا حصل التطوير المنشود في القطاع التعليمي الذي هو أساس في تطوير أي دولة.

وأكد الحضور على أن مهمة الأكاديميين هي العمل على تحقيق الأفضل وتسهيل الطرق للوصول للهدف المنشود في الكويت عن طريق انشاء قوى عاملة مؤثرة في المجتمع والاقتصاد، وقد تقرر العمل على إنشاء مجموعة عمل تحدد الأولوية في الأهداف وتعمل على تحقيقها خلال فترة سنة قبل إقامة المنتدى القادم عام 2020.

