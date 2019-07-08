وطن النهار

كشفت رئيس قسم الباطنية في مستشفى مبارك الكبير

د. ماجدة الصالح عن استخدام مادة البوتكس لعلاج الصداع النصفي والتصلب العضلي عن طريق اطباء المخ والأعصاب.

وأكدت في حوار خاص لـ«النهار» ان عدد الاسرة غير كافٍ حاليا حيث يتم دخول اكثر من 26 مريضا يوميا الى قسم الباطنية فنحن بحاجة لأسرة اكثر خصوصا ان انشاء بعض المشاريع الجديدة في المستشفى يكون على حساب اجنحة الباطنية.

واعلنت عن وضع الخط الساخن حيث يتلقى حالات الحوادث للمصابين بالسكتة الدماغية بين قسم الحوادث واطباء المخ والاعصاب وذلك لعدم تأخير المريض المصاب عن اربع ساعات من وقت الاصابة بالجلطة.

واشارت الى وجود مشروع قيد الانشاء وهي وحدة علاج المخ والأعصاب التي تمت الموافقة على انشائها. وفي ما يلي نص الحوار:

ما أوضاع قسم الباطنية في مستشفى مبارك وما السعة السريرية؟

قسم الباطنية في مستشفى مبارك من اكبر الاقسام في المستشفى لانه يحتوي على 16 وحدة منها 5 وحدات للباطنية و11 وحدة تخصيصية اما السعة السريرية الحالية فتبلغ 292 سرير موزعة على 12 جناحا حيث لا يشمل هذا العدد وحدة القلب بالاضافة الى وجود خدمة تقديم الاستشارات.

وما تخصص الوحدات التابعة للقسم؟

هناك وحدة الكلى ووحدة الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي بالاضافة الى وحدة القلب والرومتيزم وايضا الاعصاب ووحدة الغدد الصماء والسكر بالاضافة الى وحدة عيادة الصحة النفسية وايضا وحدة كبار السن والشيخوخة.

ما اخر احصائية لعدد كبار السن في هذه الوحدة؟

التقارير تفيد انه تم تقييم من التطبيق الشامل لـ 172 مريضا خلال عام 2018 والتقييم هذا يضم جميع التخصصات من طبيب معالج وأخصائي بلع وعلاج طبيعي بالاضافة الى الصيدلي والتغذية والتمريض وهذا الفريق المتكامل هو من يقيم ولتقديم خدمة افضل لكبار السن خارج المستشفى بالاضافة الى كيفية اعداد المنزل بحيث يكون مناسبا لكبار السن خصوصا مع اصحاب الاعاقة.

وما الاحصائية لعدد مرضى الباطنية؟

بلغ عدد الدخول الى اجنحة قسم الباطنية 9583 حالة خلال عام 2018 اذا تم توزيعهم على 356 يوما يصبح ان اكثر من 26 حالة يوميا في حين ان الكثير من المرضى تطول اقامتهم على الاسرة بسبب سوء الحالة او لأسباب اخرى لكن بالمقابل هناك حالات تماثلت للشفاء.

هل السعة السريرية كافية لاستيعاب الاعداد الكبيرة من المرضى في محافطة حولي؟

العدد غير كافٍ فيتم دخول اكثر من 26 مريضا يوميا الى قسم الباطنية ونحن محتاجون اسرة اكثر خصوصا ان انشاء بعض المشاريع الجديدة في المستشفى تكون على حساب اجنحة الباطنية العدد كبير

هل صحيح ان قسم الباطنية لا يقوم باجراء العمليات الجراحية؟

نعم صحيح نحن في القسم لا نجري اي عمليات جراحية بل دورنا علاجي بالعقاقير وتوعوي بالاضافة الى قيام القسم باجراء مناظير الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي

فهل صحيح ان فترات الانتظار المرضى اخذ مواعيد في قسم الباطنية بمستشفى مبارك الكبير طويلة جدا؟

غير صحيح فان المواعيد ليست بعيدة رغم الضغوط على القسم وهي معقولة.

الربط الإلكتروني

هل هناك ربط الكتروني لمعرفة صرف المريض ادوية من جهات اخرى؟

الى الان لم يتم تطبيق الربط الاكتروني بين المستشفيات الاخرى لكن حاليا نستطيع ان نتعرف على ما يصرف من ادوية للمرضى من خلال مراكز الرعاية الاولية اما ما صرف من مستشفيات او مراكز اولية خارج المنطقة فلا نتعرف عليها الا اذا اخبر المريض عنها.

وما المشاريع الجديدة في القسم؟

هناك مشروع قيد الانشاء وهي وحدة علاج المخ والأعصاب التي تمت الموافقة على انشائها وتحديد المكان بالاضافة الى مختبر قسطرة القلب الذي تم افتتاحه منذ فترة زمنية وايضا تم افتتاح وحدة السكتة الدماغية التي تحصد نتائج جيدة وايضا هناك عيادة افتتحت في وحدة الكلى خاصة لمرضى الذئبة الحمراء يحضرها اطباء الكلى وأطباء الروماتيزم لان كثيرا من مرضى الذئبة الحمراء ينتهي بهم المطاف في الفشل الكلوي ونحن في صدد افتتاح عيادة متخصصة في امراض الصرع وامراض الحركة.

لماذا كثرة الاجتماعات شبه اليومية بين اطباء القسم؟

تم استحداث الاجتماع الاسبوعي متعدد التخصصات للمرضى الراقدين داخل الأجنحة، حيث ان مريض الباطنية يكون لديه عدة امراض ومشاكل كثيرة لذلك يحتاج المريض الى عدة تخصصات مختلفة تدخل في العلاج فتم التنسيق لاستحداث اجتماعات متعددة التخصصات من خلالها يتم مناقشة حالة المرضى وتحديد افضل الطرق العلاجية لكون هناك توافق مع جميع الاطباء لعدم تضارب العلاج مع الاخر بالاضافة الى وضع خطة علاجية متكاملة، كما تم وضع بروتوكولات لطرق العلاج موحدة للمرضى داخل الأجنحة التي يتم العمل عليها جميع الاطباء بالاضافة الى وضع آلية عمل بين الوحدات المختلفة والاقسام الاخرى وكذلك وضع بروتوكولات لمنع التجلط الوريدي للمرضى اجنحة الباطنية حيث تم اجبار جميع الاطباء على استخدام هذا البروتوكول للمرضى لمنع تجلط الدورة الدموية وحدوث الوفاة، وايضا تم وضع بروتوكولات لمنع سقوط المرضى من السرير او الوقوع في الحمام.

الخط الساخن

ما دور الخط الساخن بين اطباء المخ والاعصاب وقسم الحوادث؟

هذا الخط الساخن لتلقي الحالات الحوادث للمصابين بالسكتة الدماغية بين قسم الحوادث وأطباء المخ والاعصاب وذلك لعدم تأخير المريض المصاب أكثر من اربع ساعات من وقت الاصابة بالجلطة لاعطائه المذيب للجلطة لكن اذا تم التأخير لا يستفيد منها المريض الا خلال هذا الوقت المقرر رغم ان هناك الكثير شفيت بعد اخذ المذيب والقليل يتعرض للاعاقة لكنه لم يمت.

وما عدد مرضى الكلى؟

مرضى الكلى المتقدم ما بعد الغسيل بلغ 55 مريضا خلال عام 2018 حسب الاحصاءات للعام الماضي بالاضافة الى العيادة الانتقالية هي نقل المرضى من عيادة الاطفال الى الكبار بعد تأهيلهم قبل الانتقال.

هل أسهم اقامة غرفة فرز المرضى في تخفيف العمل عن الاطباء؟

نعم اقمنا عيادة الفرز في عيادات قسم الباطنية لاستقبال المرضى المحولين من مراكز الرعاية الاولية وذلك لتحديد المريض الذي بحاجة صحيحة للعلاج في العيادات والتركيز على العناية والعلاج الذي يستحقه من قبل طبيب الفرز الذي يقرر من يحتاج العلاج ومن لا يحتاج ارجاعه الى المركز المحول منه مع ذكر التوصيات وما يحتاجه المريض من علاج هذا اسهم مساهمة كبيرة في تقليل انتظار المرضى للدخول على الاستشاريين في العيادات حيث اصبح استقبال المرضى المحولين بنفس اليوم او خلال ايام بسيطة لا تتجاوز الأسبوع بعد ما كان الانتظار حوالي شهرين وايضا من تميز قسم الباطنية استحداث عيادة السيولا لما يترتب عليها ان المريض يحتاج الى فحص متكرر اما كل يوم او أسبوعيا لتنظيم جرعة السيولا خصوصا في بداية المرض وباستخدام هذه العيادة وفرت عناء المريض من البحث عن الطبيب المعالج له وهي ايضا اسهمت في تقليل الفوضى ووفرت الراحة للمريض بحصولهم على الرعاية الصحيحة كاملة دون عناء.

هل تم استخدام مادة البوتكس لعلاج المرضى؟

نعم صحيح يوجد عيادة البوتكس لمرضى الصداع النصفي والتصلب العضلي التي تم البدء بها واستخدامها علاجيا في علاج هذه الامراض عن طريق اطباء المخ والأعصاب.

وماذا عن اقامة المؤتمرات وورش عمل والتوعية للمرضى؟

القسم يهتم كثيرا بتوعية المرضى عبر اقامة ايام توعوية للجمهور بمشاركة اغلب تخصصات قسم الباطنية بما يتعلق بالامراض المزمنة غير المعدية بالاضافة الى عمل ورش لامراض الروماتزم وامراض الكلى وايضا يتم عقد ورش عمل على هامش المؤتمرات العلمية خصوصا للأطباء الشباب مثل قراءة تخطيط القلب او سونار القلب وما شابه ذلك كما يتم عرض فيديوات توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

العقاب: عبدالرحمن العوضي خدم القضية البيئية

نعت رئيس جمعية حماية البيئة وجدان العقاب الراحل الكبير د. عبدالرحمن العوضي مستذكرة مآثره التطوعية والبيئية المجتمعية والحكومية، ومشيدة بمسيرة عطاءاته المتميزة والتي جعلته «رحمه الله» واحداً من أعلى القامات المجتمعية وأصحاب الهمم العالية الذين غرسوا ورسخوا معايير الكفاءة في مسيرة المسؤولية المجتمعية التي أعلى من شأنها وبات واحداً من رجالات الكويت البارزين في مجالات المسؤولية المجتمعية.