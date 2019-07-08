وطن النهار

في مشهد حزين مهيب شيعت الكويت أمس واحداً من أبنائها الذين تركوا بصمات واضحة في سجل نهضتها، وسطروا صفحات مضيئة في تاريخها الحديث. مقبرة الصليبخات غصت بالمشيعين الذين حرصوا على وداع وزير الصحة الأسبق د. عبدالرحمن العوضي وتسابقوا على حمل جثمانه بعد الصلاة عليه إلى مثواه الأخير داعين له بالرحمة والمغفرة، ولأهله ومحبيه وتلاميذه بالصبر والسلوان.

اللافت في مشهد الوداع انه ضم كل المشارب والتيارات والاتجاهات، وشارك فيه الشيوخ والشباب والصغار، حيث أجمع كل أهل الكويت على ان الفقيد كان مثالاً في العطاء، ومثالاً في الوطنية، ومثالاً في الإنسانية فأحبه الجميع حياً، وحزنوا على فراقه وهم يشيعونه إلى دار البقاء.

