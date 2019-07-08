وطن النهار

أعلنت شركة ليماك للإنشاءات (الكويت)، أمس عن نيلها رسمياً عضوية حركة «المبادئ المعنية بتمكين المرأة»، وهي عبارة عن مبادرة عالمية تضم مجموعة مرموقة من الشركات الملتزمة بتمكين المرأة في مجال العمل والمجتمع.

وتمت إضافة شركة ليماك إلى قائمة «المبادئ المعنية بتمكين المرأة» العالمية التي تضم 2,275 شركة من مختلف القطاعات، وذلك بعد التوقيع على بيان دعم الرئيس التنفيذي للبرنامج في 30 مايو الماضي. وتأسست شركة ليماك للإنشاءات (الكويت) في العام 2017 من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت بموجب قانون الاستثمار الأجنبي المباشر. وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة شركات ليماك، إحدى أكبر الشركات الرائدة في تركيا والعالم. وتشغّل المجموعة عدداً كبيراً من الأنشطة في أكثر من 17 دولة من خلال أكثر من 50 ألف موظف في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والإسمنت والطاقة والبنية التحتية وإدارة وتشغيل المطارات وإدارة الموانئ والمواد الغذائية والطيران. ويقع مقر ليماك للاستثمار في تركيا، وهي عضو في قائمة WEPs العالمية منذ عام 2015.

وقالت رئيس ليماك للاستثمار إبرو أوزدمير: «يسرنا ويشرفنا أن شركة ليماك للإنشاءات (الكويت)، تم إضافتها إلى قائمة تضم شركات دولية تحظى على احترام كبير في مختلف القطاعات وتعمل لتحقيق نفس الأهداف. كما يشجعنا هذا النجاح على مواصلة تقديم الدعم المستمر للمرأة وتعزيز البرامج المهنية التي تمكنها في مجالها وتعزز قدراتها، متطلعين إلى إلهام المزيد من النساء ورؤيتهن في مناصب قيادية سواءً في مجال الإنشاءات، السياسة، السلك الدبلوماسي أوالأوساط الأكاديمية».

يذكر أنّ «المبادئ المعنية بتمكين المرأة» هي مبادرة مشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد العالمي للأمم المتحدة، وهي مبنية على تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال سبعة مبادئ تقدم فيها إرشادات تشجع مؤسسات الأعمال، من جميع الأحجام، في جميع البلدان والصناعات والقطاعات، لتمكين المرأة في ميادين العمل والأسواق والمجتمع وتساعدهم على تحقيق إمكاناتهن الاقتصادية الكاملة.

وتقوم شركة ليماك بدعم وتعزيز دور المرأة في تنمية المجتمع وتمكينها للمضي قدماً في طريقها المهني كمهندسة في البلدان التي تعمل فيها. وفي الكويت، قامت الشركة بمبادرات متنوعة لدعم المرأة بما في ذلك إنشاء البرنامج الميداني «ليماك لمهندسات الكويت»، في مايو 2017 وهو برنامج مهني مشترك مخصص للطالبات الكويتيات والخليجيات في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت بالتعاون مع جامعة بوغازيتشي التركية. يهدف البرنامج إلى تمكين الطالبات وصقل مهاراتهن القيادية والإدارية ومساعدتهن على تكوين صورة واضحة عن طبيعة عملهن الهندسي في المستقبل. وقد خرّجت ليماك دفعتين من البرنامج، وتعمل حالياً في الشركة عدد من المهندسات اللاتي تمّ تعيينهن بعد اجتيازهنّ البرنامج بنجاح.

وقامت الشركة بهذه المبادرة لصالح المهندسات الكويتيات والخليجيات عقب نجاح برنامجها المشابه «مهندسات تركيا» الذي أطلقته في العام 2015 حيث قدمت ليماك الدعم المستدام لأكثر من 100 طالبة في 30 جامعة حكومية مختلفة في جميع أنحاء تركيا. الهدف من هذه البرامج هو مساعدة الشباب على بلوغ أهدافهم المهنية وتحويلهم إلى أفراد مؤهلين على إحداث تأثير إيجابي طويل الأمد في العالم.

وتشغّل مجموعة شركات ليماك القابضة عدداً كبيراً من الأنشطة في أكثر من 17 دولة من خلال أكثر من 66 ألف موظف في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والإسمنت والطاقة والبنية التحتية وإدارة وتشغيل المطارات وإدارة الموانئ والمواد الغذائية والطيران.

