مرصد النهار

أكد مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في بلدية حولي م. مبارك العجمي أن دور الإدارة رقابي بحت ولديها فريق من الكوادر الوطنية موزعون على المناطق السكنية في المحافظة، لافتا إلى أنه يقوم بمتابعة دورية من خلال الكشوفات اليومية لرصد الأبنية المخالفة ومن ثم يقوم بالتبليغ وعمل اللازم واتخاذ الاجراء، موضحاً في حوار خاص مع النهار أن هناك جدولاً زمنياً محدداً لرصد مساكن العزاب في المناطق السكنية التابعة لمحافظة حولي بعد قيام لجنة مكافحة العزاب بدورها في الايام الماضية، مؤكدا أن عملية الرصد توصلت لـ 65 بيتاً في منطقة جنوب السرة وهناك 22 بيتاً في منطقة السالمية وسلوى وعملية الرصد تسير وفق جدول معد مسبقا.

وأشار العجمي إلى ان الاحصائية الشهرية لعمل الإدارة لاتقل عن 300 معاملة من شهادة اوصاف الإلكتروني او إنهاء اشراف او إيصال تيار كهربائي وشهادة لمن يهمه الامر والاوصاف الالكتروني وترخيص او تجديد حضانة، معهد، فرع بنك او غيرها من المعاملات.

وتحدث العجمي حول العديد من الجوانب التي تتعلق بمهام ودور إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية فكان هذا الحوار: بداية ما هو الدور الاساسي الذي تقوم به إدارة التدقيق والمتابعة في بلدية حولي؟

دور الإدارة رقابي بحت ومن مهامها ايصال التيار الكهربائي او إصدار شهادة اوصاف او إنهاء اشراف او تحديد عمر البناء للعقار الاستثماري او التجاري مع متابعة المخالفات وعمل اللازم من تحرير وغيره، وحاليا نتابع عملنا مع لجنة مكافحة ظاهرة العزاب التي بدأت نشاطها في المحافظات ، لذلك يوجد تشديد وجدية في معالجة هذه الظاهرة والقضاء عليها بحكم انها زادت، والعمل لم يتوقف قبل شهر رمضان واثناءه وبعده، حيث تم قطع التيار الكهربائي بالتعاون مع وزارة الكهرباء ووزارة الداخلية والبلدية على مجموعة من البيوت خاصة في الجابرية وسلوى مايقارب 4 بيوت وهناك مايقارب 22 بيتاً في المحافظة في السالمية وسلوى وسنواصل عملنا مع لجنة مكافحة ظاهرة العزاب لمكافحة هذه الظاهرة، ولا ننسى دور وزير الدولة لشؤون البلدية والمدير العام وتوصياتهم للجنة ظاهرة العزاب والتي يرأسها عمار العمار رئيس قطاع الفروانية والجهراء في البلدية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء ووزارة الداخلية وفريق متابعة الضبطية القضائية.

نجاح

هل ظهرت مبادرات نجاح للجنة في معالجة هذه القضية المتراكمة منذ سنوات؟

من الطبيعي ان نلمس نجاحاً على أرض الواقع، خاصة أن هناك تعاوناً مثمراً مابين الجهات الحكومية، فنحن نتعامل مع ست محافظات وجهد اللجنة سيتبين خلال الفترة القادمة والجهود متواصلة في مكافحة هذه الظاهرة حسب الجدول الزمني المحدد بالاضافة لوجود رصد كبير لمساكن العزاب في المناطق السكنية

كيف تتم متابعة عملية البيوت المخالفة التي يقطنها العزاب..؟

يوجد لدينا فريق من الكوادر الوطنية موزعون على المناطق السكنية ومتابعة دورية من خلال الكشوفات ويتبين لديه الأبنية المخالفة ومن ثم يقوم بالتبليغ وعمل اللازم واتخاذ الاجراء، علما بأن فرق الكشف رصدت 65 بيتاً في جنوب السرة لديهم مخالفات وتم عمل اللازم معهم وقيام اثنين من البيوت بإزالة الأدوار المخالفة، لذلك من خلال الفرق الميدانية هناك من قال سأقوم بإزالة المخالفة واخرون سيقومون بالتراخيص حسب اشتراطات البلدية، علما بانه لدينا محاضر تم رصدها لكل إجراء، وارساله للجهات المختصة من خلال الإدارة القانونية التي ستقوم بدورها برفع المخالفات لوزارة العدل.

في حال لم يستجب صاحب السكن من سيقوم بالازالة..؟

يتم إعطاء إنذار وبعد فترة مخالفة واذا لم تكن هناك استجابة من صاحب الشأن يأتي الحكم من وزارة العدل والغرامة وهنا يتم تنفيذ الحكم ووضع بلوك على المعاملات وإيقاف الإجراءات لحين إزالة المخالفات، علما بأن وزارة الداخلية توقف اي معاملة بوجود بلوك لحين إعطائه لمن يهمه الأمر من البلدية بأنه تم اجراء اللازم، وهناك مواطنون قاموا بالاستجابة لقانون البلدية 33/2016 ويوجد تعاون وتفاهم حيال موضوع الإزالات، وللامانة مايحدث في البلدية نهضة في كل الإجراءات بعد النهضة الالكترونية التي اعطت وجهاً حضارياً للبلدية وإتمام إجراء المعاملات.

عمل النوبات

هل تطبق إدارة التدقيق والمتابعة عمل فرق النوبات..؟

سابقا كانت النوبات تختص بها المراكز الخارجية، اما الان اصبحت كل إدارات المتابعة والتدقيق الهندسية لديها فرق نوبات تعمل، وهي تقوم برصد المخالفات وتعمل الإجراءات المحددة، من انذارات وتحرير مخالفات وإجراءات قانونية.

وهل لديكم الكوادر الكافية لمتابعة هذا العمل..؟

من يعملون لدينا من الفرق قادرون على تغطية مناطق محافظة حولي ويؤدون عملهم على أكمل وجه وصورة، ولا تنسى أن مناطق محافظة حولي كثيرة السالمية، بيان، جنوب السرة، بيان، مشرف، الجابرية والجابرية الاستثماري، سلوى، الشعب، الشعب البحري، وغيرها، ونحن نعمل وفق توصيات مدير عام البلدية م. احمد المنفوحي الذي رسم خارطة طريق جديدة في البلدية اتضحت آثارها في كل قطاعات البلدية، سابقا كانت الاجراءات تتم في شهرين حاليا النظام الالكتروني عن طريق المكاتب الهندسية تتم في خلال ساعات او يوم بالكثير بعد تصوير الموقع المتاح من خلال الموبايل او الآيباد يتم تدقيق المعاملة في حينها واصدار الامر في حينه اذا لم تجد مخالفات في المخططات، فلدينا مخططات واضحة بعد التصوير من خلال الآيباد وتنوع البرامج التي سهلت علينا إتمام الاجراء، في اصعب الحالات خلال ثلاثة ايام تنتهي الاجراءات اذا لم تكن هناك مخالفات.

إحصائيات

كم تبلغ الإحصائية الشهرية للإدارة في إنجاز المعاملات ..؟

لايقل عن 300 معاملة من شهادة اوصاف او إنهاء اشراف او تيار كهربائي سواء سكن خاص او استثماري او تجاري، الاحصائية ليست بسيطة بالنسبة لشهادة الأوصاف وإنهاء الإشراف مرتبط بالايصال الكهربائي، وبالاضافة للكشف على المحلات في حالة الترخيص بعد أن يأتي الطلب من وزارة التجارة، وتتم متابعة الإجراءات من قبل التراخيص الهندسية، والاهم من ذلك عدم وجود مخالفات تذكر لمن يريد إجراء المعاملات، فلدينا ايصال التيار الكهربائي وإنهاء الاشراف وشهادة الاوصاف وتحديد عمر البناء للاستثماري والتجاري في حالة وجود عمارات قديمة، والشكاوى.

هل هناك حلول للشكاوى قبل أن يصل الموضوع إلى منطقة مغلقة مابين المواطنين..؟

غالبا مانحاول احتواء الاطراف بشكل ودي قبل ان يتطور الأمر، فاذا كان هناك تعنت وعناد يتم رفع الامر للمسؤول الاعلى، خاصة أننا نتعامل بمبدأ الجار للجار وهو بمثابة الأخ في عرف المجتمع، لكن هناك نماذج من الصعب اقتناعها بالحلول الودية وتفضل التصعيد وهناك درجات اختلاف في الوعي المجتمعي مجموعة مرنة جدا واخرى تحرق اعصابك في عناده، لذلك نحن نبحث عن الحل الوسط خاصة إذا كانت المشكلة بين الجار والجار واذا تم رفض الحلول نتخذ الإجراءات القانونية بحق الطرفين.

تداخل الاختصاصات

كيف يتم توثيق المخالفات والتجاوزات التي تصل عبر وسائل التواصل..؟

إدارة العلاقات العامة في البلدية مستمرة في تقديم كل الشكاوى والمخالفات والتجاوزات التي ترسلها لكل الادارات في المحافظات، والعمل التقني الذي وثقته السوشال ميديا جعل الجميع متأهباً لجميع الاحتياطات، وللعلم أن 35% من الشكاوي والتجاوزت التي تردنا تصل عن طريق السوشال ميديا، علما أن وسائل التواصل أصبحت شريكاً معنا في العمل وفي كل إدارات وقطاعات البلدية.

الا يوجد تداخل في اختصاصات او الاستشارة مابين إدارة التدقيق الهندسية والتراخيص الهندسية وإدارة السلامة..؟

لايوجد تداخل كل إدارة مختصة بجانب و إدارة السلامة تختص بمتابعة المقاولين واستلام الحدود والتشوينات وتراخيص السلامة للمواقع، وتوجد اجتماعات دورية مع كل الإدارات لمعالجة ومتابعة الصعوبات التي قد تواجه إدارات البلدية في المحافظة، وإذا اظهرت بعض الكشوفات الميدانية أن هناك إجراء يتعلق بالتدقيق والمتابعة واخر يتعلق بإدارة السلامة، فيتم إبلاغ الإدارة وعمل اللازم، اولا واخيراً نحن جميعنا في مركب واحد وهي البلدية، وتلجأ الإدارة في بعض الاحيان إلى إدارة التراخيص الهندسية للتدقيق على المعاملة وصحة بياناتها.

تزوير وتلاعب

هل يوجد أي تلاعب أو تزوير في البيانات بعد تطبيق الآلية الالكترونية..؟

من المستحيل ان تقوم بالتزوير لانه نظام الكتروني بحت، ويتم الاستلام عن طريق المكتب الهندسي بعد وضع باركود خاص بالمعاملة ولدينا برنامج يكشف صحة البيانات ودقتها، لذلك أن نسبة التزوير 0% في المعاملات الالكترونية التابعة للبلدية.

كيف تجدون تعامل المكاتب الهندسية بعد تطبيق آلية التعاملات الإلكترونية..؟

في بداية الأمر لم يكونوا مستوعبين هذه السرعة، أما الآن الكل متفهم ومدرك أن الوضع فيه جديه وسريع، ويعتبر شريكاً مع البلدية في تطبيق هذه الآلية، والمكتب الهندسي حينما يرسل المخططات يقوم بالكشف الميداني شخصيا قبل أن يتم ارسال المعاملة للبلدية ومن ثم نقوم بالتدقيق والمتابعة والخروج ميدانيا للتأكد من سير المعاملة، لذلك الوسيط المالك مرتاح نفسيا لوجود أطراف تنجز معاملته حسب الإجراءات المتبعة، وعملية تأقلم المكاتب الهندسية وصلت لنسبة 85% من معايشة الوضع الجديد للبلدية.

مخالفات الاستثماري

كيف هي عملية المخالفات في الاستثماري..؟

لاتوجد مخالفات في السكن الاستثماري في محافظة حولي بنسبة 90%، ومن الصعب جدا من يخالف بعد قانون البلدية الجديد 33/2016، لذلك تجده متأقلماً مع الوضع، خاصة انه سنويا سيقوم بمراجعة البلدية فمن الطبيعي ان يكون بحاجة لتجديد التراخيص التجارية.

هل هناك إجراءات متبعة لإزالة مخالفات الدور الثالث الغير مرخصة من البلدية ..؟

هذه الظاهرة نحاول القضاء عليها خاصة ان هناك من اطلق إشاعات بأن الدور الثالث سيتم ترخيصه، وإلى الان الكل ينتظر ذلك، ونحن نقوم بعملنا وعمليات الكشف مجتهدة في هذا الجانب، ونسبة البناء الموجودة في الـ 400 والاقل والـ 500 كافية للعائلة الكويتية، سابقا قد تكون البلدية لم تتخذ اجراءات جادة، لكن في الوقت الحالي وبقيادة المنفوحي اختلف كل شيء ولديه متابعة دقيقة شخصيا اذا كان هناك تقصير او تأخير في المعاملات، وللعلم فإن قانون 33 داعم للبلدية ونشط من أدائها وجعلها تقوم بواجباتها ورادع المخالفات، في القانون الجديد لايوجد تساهل وعمل بوقف واستنزاف المخالفات السابقة، وحاليا الوعي المجتمعي اختلف وتغير خاصة ان هناك من قام بإزالة الدور الثالث من تلقاء انفسهم، ونتمنى من المواطنين الذين يعتقدون من ان البلدية غير جادة في إزالة الدور الثالث نبلغهم ان الإجراءات والعقوبات آتية.

النصب العقاري

هل من نصيحة توجهها للمواطنين ..؟

اتمنى من أخواننا المواطنين أن ينتبهوا جيدا لمن يقوم بشراء بيت او شقة تمليك بالذات، أن يأتي للبلدية قبل أتمام عملية الشراء ويتأكد، وأبواب البلدية مفتوحة، وهناك ضحايا كثيرة نتيجة المعارض العقارية، خاصة ان عمليات نصب حدثت، واخرون لم لديهم رخصة تمليك لكن لاتوجد شهادة اوصاف، ونتمنى قبل أن يتم الدفع النقدي ان يتم استشارة البلدية لاستيضاح الأمر، سواء كان الأمر يتعلق بعقار خاص او شقة تمليك، واكثر ضحايا المعارض العقارية هم النساء كبيرات السن، والبلدية أبوابها مفتوحة قدم لنا رقم العقار ونحن نطلعك بكل الحيثيات.

