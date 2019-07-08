آراء

في عام 1974 كان «مهاتير محمد» ضيف شرف في حفل الأنشطة الختامية لإحدى المدارس في ماليزيا، قبل أن يصبح وزيراً للتعليم ثم رئيساً للوزراء، حيث قام بطرح فكرة عمل مسابقة للمدرسين وليست للطلاب وهي توزيع بالونات على كل مدرس، ثم طلب بأن يأخذ كل مدرس بالونة وينفخها ومن ثم يربطها في رجله، فعلاً قام كل مدرس بنفخ وربط البالونة في رجله، جمع مهاتير جميع المدرسين في ساحة مستديرة ومحدودة وقال: لدي مجموعة من الجوائز وسأبدأ من الآن بحساب دقيقة واحدة فقط، وبعد دقيقة سيأخذ كل مدرس مازال محتفظاً ببالونته جائزة.

بدأ الوقت، وهجم الجميع على بعضهم بعضاً كل منهم يريد تفجير بالونة الآخر حتى انتهى الوقت، فقط شخص واحد مازال محتفظاً ببالونته.

الشاهد من هذه القصة أن مهاتير محمد وقف بينهم مستغرباً وقال: لم اطلب من أحد تفجير بالونة الآخر؟ ولو أن كل شخص وقف بدون اتخاذ قرار سلبي ضد الآخر لنال الجميع الجوائز، ولكن التفكير السلبي يطغى على الجميع، كل منا يفكر بالنجاح على حساب الآخرين مع أن النجاح متاح للجميع، لكن للأسف البعض يتجه نحو تدمير الآخر وهدمه لكي يحقق النجاح.

هذه القصة تعكس لنا ثقافة مشوهة مريضة راسخة في عقول الكثيرين ممن لا يعرفون الصعود إلا على أكتاف الآخرين، وكأن القمة لا تتسع لغيرهم، هذه الثقافة التي أصبحت للأسف سائدة في بلادنا تكاد تكون هي أحد أهم أسباب الفساد الإداري والتخلف التنموي لأن الموظفين والمسؤولين تحول همهم من الإنجاز وتقديم الخدمة المميزة وتحقيق التنمية العامة تحول ذلك إلى تحقيق أهداف شخصية وتصبح الوظيفة وسيلة للوصول لغايات وأطماع النفس على حساب الآخرين ولو بممارسة التعسف والقهر والتطفيش إن لم يكن الافتراء والتدليس.

بالطبع هذه السلوكيات منافية تماماً لتعاليم الدين والمنهج الأخلاقي الإسلامي في التآخي والتراحم فيما بيننا، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه».

الفيلسوف الأميركي زيج زيجلر هو صاحب المقولة الشهيرة أراك على القمة، يقول: حين تساعد الآخرين لكي يعثروا على ما يريدونه حقا، ستبدأ أنت في الحصول على ما تريده في هذه الدنيا. هذه المساعدة ستشعرك بالقوة، والانجاز، والسعادة، ومتعة تحقيق الأهداف.

