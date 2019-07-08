آراء

اختتم مجلس الامة دور الانعقاد كما بدأه، تماما مثل ما انقضت الادوار السابقة، اي من دون اي انجاز يذكر، اللهم الا الاستجوابات والاسئلة البرلمانية والصفقات التي عُقدت خلف الكواليس من اجل اجهاض المساءلات الدستورية للوزراء، فيما المواطن الكويتي لم يستفد شيئا، ومجلس الوزراء لم يقدم ما يمكن ان يحد من تصاعد لعبة الابتزاز النيابي، بل هناك شعور بين الكويتيين ان السلطتين تعملان وفق اجندات شخصانية لا يمكن ان يكون لها اي تأثير على المواطن، الا على اولئك المستفيدين من لعبة الابتزاز الانتخابي، وبالتالي ستبقى الكويت تدور في حلقة مفرغة.

هنا نسأل سعادة رئيس مجلس الامة وسمو رئيس مجلس الوزراء: لماذا هذا الاهمال التشريعي للشؤون التي تهم المواطنين، فهل هناك عجز في اقتراح القوانين؟ علما ان هناك عشرات الاقتراحات النائمة في أدراج الامانة العامة لمجلس الامة، إما ان هناك امرا جللا يمنع المضي في التشريع؟ ام ان هناك نية مبيتة لعدم التطوير بسبب غياب القدرة على الفعل؟ ام ان الكويت اكتفت بالتشريعات الموجودة لديها، ولم تعد هناك حاجة الى قوانين جديدة؟

نضيف ايضا: اذا كانت الحجة ان الاوضاع الاقليمية تؤثر سلبيا على الداخل، لماذا اذاً يتفرغ النواب للاستجوابات والمماحكات السياسية، بما يوحي ان هناك ترفا في العمل السياسي بالبلاد، وكأن الاوضاع في المنطقة مستقرة الى حد الملل، فيما مجالس سابقة حاولت العمل، وانتجت حتى لو كان هذا الانتاج ضعيفا، وكانت الاوضاع الاقليمية اكثر حدة مما هي عليه اليوم، والتهديد الاقليمي المباشر للكويت كان اكبر بكثير مما هو عليه حاليا، فلماذا انتجت تلك المجالس، وكانت مجالس الوزراء حينها اكثر نشاطا منها اليوم؟

التخلف في التعليم ازداد والتخبط في تقويم العملية التعليمية لا يزال هو السيد، اما في البنية التحتية فحدث ولا حرج عن تخلفها، حتى لجان التحقيق في قضية الامطار وغيرها لا تزال بعيدة عن وضع تقاريرها النهائية، ونحن نقترب من موسم أمطار جديد، وربما تتكرر الاحداث التي تسبب بها سوء تنفيذ المشاريع، وهذا دليل على عدم الجدية في متابعة القضايا والملفات الموكلة الى تلك اللجان.

سعادة رئيس مجلس الامة، وسمو رئيس مجلس الوزراء:

هذه الاسئلة وغيرها تشغل الكويتيين جميعا، فيما لا يجدون اي رد عليها، ولا تصدر الحكومة تقرير انجازات عن الفترات التي انقضت، فيما مجلس الامة يتجاهل اصدار تقارير فصلية عما انجزه، ويزداد الاستياء الشعبي من اداء السلطتين، وغياب الاصلاح الذي تأسس عليه برنامج عمل الحكومة، وتتأكل الشعبية النيابية، التي كانت الانتخابات التكميلية الاخيرة مؤشرا على مدى عدم الاقبال على المشاركة في الانتخابات، ترشيحا واقتراعا، فيما تزداد المشكلات الاجتماعية التي يتسبب بها غياب التشريع المتكرر والصحيح، وكذلك التدخلات النيابية في عمل الاجهزة الرسمية، فهل هذا الوضع صحي، ويبشر بخير؟

ينتظر الكويتيون من الحكومة والمجلس أن يطلعاهما على ما انجزاه، وأن يسكنا من مخاوفهم حيال المستقبل، وان يقدما ما يحرك الوضع الاقتصادي الذي يزداد اهتراء، فيما القرارات الارتجالية هي سيدة الموقف، فهل هذا وضع سليم، إما هو الاهمال وعدم الايمان بالعمل؟

